von Luisa Rische

Ein gelber Mobilkran, einige Stockwerke höher als das nebenstehende, siebenstöckige Hotel, ragt über die Promenade am Seerhein. Der Kran hievt einen hellgrünen Bagger ins flache, von einer orangefarbigen Sperre eingegrenzte Wasser. Oder er schüttet blaue Container voll mit Kies über dem Wasser aus. Die großen Maschinen am Konstanzer Bodensee-Forum haben bis Ende März den Boden des Seerheins von teerartigen Altlasten befreit, die jahrzehntelang in der Erde schlummerten. Eine Gefahr für Menschen habe durch die Ablagerungen im Wasser nicht bestanden, sagt Martin Gruber vom Kreisamt für Baurecht und Umwelt.

Im Kreis Konstanz gibt es laut Altlastenstatistik 2014 insgesamt 211 altlastverdächtige Flächen, in ganz Baden-Württemberg sind es fast 15 000. Die Altlasten sind Zeugnisse der Industrie. In Konstanz sind sie Hinterlassenschaften des Chemiebetriebs Degussa, später Great Lakes, und der Textilfirma Herosé, die am Wasser auf einer Länge von knapp 700 Metern ihre Fabrikhallen hatten. Bereits die Abbrucharbeiten der Gebäude mussten die Arbeiter vor mehr als zehn Jahren mit Elektromeißel und Baggerzange statt Abrissbirne und Sprengstoff durchziehen. Blech auf Blech, Dämmstoff auf Dämmstoff stapelten sie alles, um Problemstoffe fachgerecht zu beseitigen.

Stefan Rohrhirsch, Erik Schweiker, Martin Gruber, Rudolf Kleinmagd und Lars Vogt vom zuständigen Landratsamt Konstanz.

Altlasten sind ein Problem, das noch Generationen überdauern wird, sagt Joachim Dach, Professor für Umwelttechnik an der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG). „Wir versuchen heute, Altlasten weitgehend zu vermeiden. Trotzdem erzeugen wir Altlasten. Das ist der Nebeneffekt der Industriegesellschaft.“ Dennoch, erklärt der Bauingenieur, sei der Umgang mit Ressourcen heute viel sensibler: „Wir haben die Dynamik, mit der 150 Jahre Industriemüll entsorgt wurde, gebrochen. In der Geschwindigkeit wie früher werden heute keine Altlasten mehr generiert.“

Die ältesten Fundamente industrieller und bereits abgerissener Gebäude am Seerhein stammten aus dem Jahr 1812, aus der Gründungszeit der Firma Herosé. Heute steht noch ein Verwaltungsbau im einstigen Zentrum des Produktionsgebiets, durch dessen früheres Kanalsystem unter den Industriehallen bis spät ins 20. Jahrhundert unbehandelte Farbreste, Metalle und Chemiemüll ins Wasser gelangten. „Früher waren die Vorschriften nicht so streng, man hat das mit der Entsorgung nicht so genau genommen“, erklärt Martin Gruber vom Landratsamt.

Die Altlasten im Seerhein waren laut Stefan Rohrhirsch, zuständig für Abfallrecht, für das bloße Auge erstmals 2006 zu erkennen. Als der Pegel des Bodensees damals besonders tief stand, zeigten sich vor allem an den Algenkanten torfartige Ablagerungen, erklärt Martin Gruber. Das Landratsamt leitete Erkundungen ein und entnahm Wasser- und Sedimentproben. „Die Erkundungen haben sich hingezogen, da ein niedriger Wasserstand nötig ist, um an den Bereich heranzukommen“, erklärt Gruber. Zehn Jahre später haben nun Bagger auf 700 Quadratmetern und bis zu einer Tiefe von 30 Zentimetern die belastete Schicht des Grunds abgetragen. Sedimente und Schmutzwasser wurden entsorgt, die abgetragene Fläche mit neuem Kies wieder aufgefüllt.

Nicht alle belasteten Böden im Kreis werden saniert. „Wenn man das ganze hochrechnet, kommt man auf Summen, die kein Haushalt aufbringt“, erläutert Joachim Dach. Es werde nur dort eingegriffen, wo die Not bestehe oder es gesetzlich vorgeschrieben sei. Die Kosten seien dabei so vielfältig wie die Stoffe und die Möglichkeiten, sie zu bekämpfen, erläutert HTWG-Professor Dach. Die Entsorgung eines leicht belasteten Bodens koste zehn bis 20 Euro pro Tonne, die Entsorgung eines gefährlich belasteten Bodens bis zu 100 Euro pro Tonne. „Und das nur für die Entsorgung“, sagt Dach.

Am Seerhein war bei der Sanierung ein besonderer Aufwand nötig: Durch Ufermauer und Schilfstreifen gibt es keinen direkten Zugang zum Wasser. Außerdem stehe das Ufer als Biotop unter Schutz, erklärt Stefan Rohrhirsch vom Landratsamt. Auch der Zeitpunkt musste genau abgepasst werden. Denn nur bei niedrigem Pegel sind die Arbeiten möglich. Bauleiter Lars Vogt erläutert: „Wir müssen fertig sein, bevor das Schmelzwasser kommt.“ Das haben sie geschafft, obwohl es zu Verzögerungen aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen kam: „Eine ständig besuchte Promenade, viele Anwohner, begrenzter Platz, kein Zugang zum Wasser, hoher Wasserstand“, zählt Vogt auf. Das sei ein ziemlicher Aufwand gewesen, der sich allerdings gelohnt hat. „Alle Altlasten, die sanierungsrelevant waren, sind jetzt weg“, sagt Martin Gruber.



Wo verbergen sich Altlasten im Kreis?



Die Bohlinger Schlammteiche sind als größter Altlastenfall in Baden-Württemberg bekannt. In Bohlingen, einem Stadtteil von Singen, lagerten Industriefirmen von 1959 bis 1975 in drei Schlammteichen 60 000 Kubikmeter Abfälle, Klärschlamm, Fäkalien, Altöle und Lacke. In unmittelbarer Nähe liegen eine Trinkwasserentnahmestelle und der Egelbach, ein Zufluss der Radolfzeller Aach. Grundwasser und Boden waren von dem hochaggressiven Giftcocktail bereits geschädigt, als eine erste Sanierung 1997 scheiterte, genau wie der Versuch, die Gifte mit Drainagen abzutragen. Die auf zehn Millionen Euro veranschlagte dritte Sanierung wurde 2010 erfolgreich abgeschlossen.



In Moos auf der Höri hatte die Nachbarstadt Singen zwischen 1961 und 1974 insgesamt rund 60 000 Kubikmeter Industrieabfälle auf einer Industriemülldeponie abgeladen. Dabei handelte es sich um Asche und Schlacken, Bauschutt, Erdaushub, Hausmüll, Schlachtabfälle, Formsande, Teer und andere Industrieabfälle. Im Zuge der Altlastenbearbeitung in Baden-Württemberg wurde der Industriemüllplatz in Moos als sanierungsbedürftig eingestuft. Es wurde beschlossen, die Oberfläche abzudichten und passiv zu entgasen. Die Kosten von rund 2,5 Millionen Euro trug die Stadt Singen. Ende 2007 waren die Arbeiten fertig.

In Stockach gibt es Altlasten auf dem ehemaligen Betriebsareal der Firma Rheinmetall. Bis etwa 1958 befand sich an diesem Standort eine Lackfabrik. Hier sei ein erheblicher Einsatz von Lösemitteln erfolgt, wie das Landratsamt Konstanz mitteilt. Maßgebliche Schadstoffe waren hier die LHKW (leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe). Ab 1993 erfolgten Maßnahmen zur Bodenluft- und Grundwassersanierung. Im Jahr 2007 konnte die Sanierung abgeschlossen werden. Inzwischen wird der ehemalige Gewerbestandort in das Wohngebiet „Vorderer Kätzleberg“ umgewandelt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein