Man schrieb das Jahr 1981, als der unvergessene Sammy Drechsel den 31-jährigen Bruno Jonas mehr oder weniger überredet haben soll, Mitglied in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft zu werden. Und schnell wurde klar, welchen Glücksgriff das legendäre Münchner Kabarett-Ensemble damit gemacht hatte. Als Autor und Darsteller kultivierte Bruno Jonas an der Seite von Größen wie Rainer Basedow und Jochen Busse die Form des theaterhaften Kabaretts. Gerade einmal drei Jahre blieb Jonas bei dem Ensemble, schuf sich damit aber die Grundlagen für einen Jahrzehnte anhaltenden Erfolg als Meister des scharfsinnigen und -züngigen politischen Kabaretts.

Bruno Jonas vermag es aber auch alleine, seine Zuhörer zu einem Lachen zu bringen, das schon auch mal im Halse stecken bleibt. Davon kann man sich bei seinem Auftritt am Freitag, 15. März, 20 Uhr, im Radolfzeller Milchwerk überzeugen. Zehn Karten dafür verlost der SÜDKURIER.

Alles dreht sich ums annehmen

In seinem Programm „Nur mal angenommen“ stellt Bruno Jonas ein weiteres Mal seine Meisterschaft in Wortspielereien unter Beweis. Er geht den Fragen nach, was die Menschen so alles glauben oder erhalten – immer verbunden mit dem Begriff „annehmen“. Politik, Religion, Wirtschaft oder das Alltagsleben von Otto Normalverbraucher: Überall sieht Bruno Jonas Gelegenheiten zu Annahmen.

Annehmen mussten bayrische Politiker jedweder Partei auch die Kritik, die ihnen Bruno Jonas von 2004 bis 2006 in der Rolle des Bruder Barnabas bei der Starkbierprobe auf dem Nockherberg offen ins Gesicht sagte. Nur wenige Meter vom Redner entfernt sitzen Spitzenpolitiker aus Bayern und Berlin in vorderster Reihe, der Kabarettist erkennt unmittelbar, wie sie auf seine Spitzen reagieren. Hier zeigt sich, wer Treffer landen kann, ohne dem Empfänger der Botschaft schwere Verletzungen zuzufügen. Diesen engen Kontakt hatte Bruno Jonas nicht, als er im Jahr 2000 Partner von Dieter Hildebrand in dessen Satiresendung „Scheibenwischer“ wurde. 2003 übernahm er die Sendung, nachdem Hildebrand ausgestiegen war, und warf mit vielen renommierten Kabarettisten, unter anderem Georg Schramm, bis zum Jahr 2008 bissig-witzige Blicke auf das Wesen der Nation.

Kartenvorverkauf und Verlosung

Karten für Bruno Jonas gibt es bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Telefonnummer (08 00) 9 99 17 77 oder mit etwas Glück zu gewinnen, besonders fix geht’s per Telefon: Unter (0 13 79) 37 05 00 05 kann man bis zum 27. Februar um 12 Uhr seinen Namen und seine Adresse unter dem Lösungswort „Bruno Jonas“ angeben (der Anruf kostet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom). Die Gewinner werden am Donnerstag, 28. November, im SÜDKURIER veröffentlicht. Die Karten werden zugeschickt.