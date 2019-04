Arne Engeli war elf Jahre alt, als er erstmals mit den Folgen des Kriegs konfrontiert wurde. Der heute 83-jährige Romanshorner erinnert sich, wie er im Jahr 1947 durchs kriegszerstörte Deutschland in die Heimat seiner Mutter nach Dänemark fuhr. Auf dem Weg dorthin sei er hungernden Kindern und Schaffnern begegnet, die um Essen bettelten, und er habe die vielen zerstörten Häuser gesehen. Bei seiner früheren Arbeit für das evangelische Hilfswerk Heks im ehemaligen Jugoslawien traf er wieder auf Leid und Zerstörung durch Krieg. Er lernte aber auch Menschen kennen, in denen der Krieg Kräfte zum Widerstand geweckt hatte, die sich für Friedensgebete und Friedenstreffen engagierten. Arne Engeli gehört selbst zu einem der Dauerläufer in der Friedensarbeit. Seit 35 Jahren ist er dort aktiv, auch am Ostermontag, 22. April, beim Internationalen Bodensee-Friedensweg in Konstanz und Kreuzlingen.

Bodenseeraum soll "Friedensregion" werden

Die Organisatoren erwarten rund 1000 Teilnehmer aus dem Bodenseeraum. Sie fordern den Umbau der "Rüstungsregion Bodensee" zur "Friedensregion". Die Initianten verweisen auf die Ballung von 18 Rüstungsbetrieben am Bodensee. Allein auf deutscher Seite seien 22 000 Menschen direkt in der Rüstung beschäftigt, sagt die frühere IG Metall-Bevollmächtigte für den Bezirk Friedrichshafen/Oberschwaben, Lilo Rademacher, die heute in der Organisationsgruppe für den Friedensweg mitarbeitet. Die Aktivisten fordern die Umwandlung in zivile Produktion. Die Ressourcen, die die Rüstung heute verschlinge, fehlten für andere Entwicklungen, kritisiert Arne Engeli.

Konstanzer Oberbürgermeister ist der Schirmherr

Rund 100 Gruppierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen die Veranstaltung des Internationalen Friedenswegs, der diesmal in Konstanz und Kreuzlingen stattfindet und für den der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt die Schirmherrschaft übernommen hat.

Als Redner in Konstanz und Kreuzlingen treten Vertreter der Friedensbewegung auf, darunter Jürgen Grässlin, der den Oberndorfer Waffenhersteller Heckler & Koch sowie Führungspersonal von Sig Sauer aus Eckernförde wegen illegaler Lieferung von Rüstungsgütern angezeigt hat. Heckler & Koch wurde inzwischen zu einer Strafe von 3,7 Millionen Euro verurteilt. Grässlin geht in seinem Beitrag auf die Rüstungsindustrie am See ein.

"Spray-Grosi" hält eine Rede

Als Rednerin tritt auch die 86 Jahre alte Berner Friedensaktivistin Louise Schneider auf, die in der Schweiz den Spitznamen "Spray-Grosi" trägt. Sie sprühte im Jahr 2017 auf eine weiße Wand der Schweizerischen Nationalbank in Bern in Knallrot die Worte: "Geld für Waffen tötet." Die Seniorin wurde daraufhin von der Polizei abgeführt.

Eine Rede hält auch Annette Willi, die den Schweizer Zweig der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) vertritt. Sie setzt sich dafür ein, dass die Schweiz dem Vertrag der Vereinten Nationen zum Verbot von Atomwaffen möglichst schnell beitritt. Deutschland und andere Nato-Mitglieder hatten dem Vertrag nicht zugestimmt, weil sie auf die nukleare Abschreckung setzen. Die vierte Rednerin ist Tamara Funiciello von den Schweizer Jungsozialisten, die sich für den Stopp der Finanzierung von Waffen durch Schweizer Banken einsetzt.

Arne Engeli ist überzeugt: "Eine andere Welt ist möglich." Die zunehmende Zahl der Teilnehmer beim Friedensweg und die vielen Gruppen, die sich hinter ihn stellen, ermutigten ihn. "Wer Frieden will, muss Frieden verbreiten." Für ihn gibt es keinen Grund, Krieg zu führen. Sein Leben hat er nach dem Dreiklang Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung ausgerichtet. "Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden." Dass die Menschen langsam aufwachen, macht Lilo Rademacher an den steigenden Teilnehmerzahlen beim Friedensweg von 300 bis 400, vor einigen Jahren auf zuletzt 1000, fest. In der Schweiz wurde im Jahr 2018 eine Initiative mit 130 000 Unterschriften zum Verbot von Investment in Kriegswaffen eingereicht. Weder die Schweizerische Nationalbank, noch Institutionen der staatlichen und beruflichen Vorsorge sollen auf diesem Feld tätig werden.