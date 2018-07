Gerhard Heizmann macht den Test. Mit zwei schwenkenden Fußbewegungen wirbelt er den körnigen Untergrund auf. Eine Staubwolke bildet sich. Heizmann ist Förster. Sein Revier ist der Radolfzeller Stadtwald. Und der Staubtest auf dem Waldweg zeigt am Dienstagmorgen die Situation im Altbohlwald auf, die für weite Teile des Forsts im Landkreis Konstanz gelten dürfte: Es ist einfach zu trocken. Heizmann und Kreisforstamtsleiter Bernhard Hake sind sich einig. Sie sprechen von einem deutlichen Niederschlagsdefizit. Daran ändert auch das Gewitter wenig, dass nach dem Ortstermin niedergeht. Kurzzeitiger Regen bleibe oft schon in den Baumkronen hängen, so Hake. Wenn die Niederschläge dann den Boden erreichen, kann der das Wasser nur ungenügend aufnehmen, weil es auf der ausgetrockneten Oberfläche zu schnell abläuft.

Buchdrucker und Kupferstecher

Hitze und Trockenheit. Der Revierförster und der Forstamtsleiter beschäftigen sich mit den Folgen. "Der Klimawandel ist Fakt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Fichte keine Chance mehr hat", ist Gerhard Heizmann überzeugt. Die Fichte ist das Sorgenkind der Forstwirtschaft. Diese Baumart ist auf Feuchtigkeit besonders angewiesen. 60 Liter Wasser braucht eine Fichte pro Tag, wie Gerhard Heizmann erläutert. Trockenheit und Hitze machen die Baumart anfällig für den Angriff der Borkenkäfer. 1000 dieser Schädlinge können einen Baum zum Absterben bringen, rechnet Heizmann vor. Hitze und Trockenheit tragen zur Massenvermehrung der Borkenkäfers bei, der so lustige Namen wie Buchdrucker und Kupferstecher führt. Die Käfer haben es allein auf die Fichte abgesehen. Sie bohren sich in den Baum und fressen sich unter der Rinde voran. Die Fraßgänge auf der Innenseite der Rinde sehen dann aus wie ein aufgeschlagenes Buch.

Fraßgänge wie ein offenes Buch: Hier hat der Borkenkäfer an der Fichtenrinde seine Spuren hinterlassen. | Bild: Domgörgen, Franz

Abwehr mit Harz

Der Buchdrucker mag besonders die älteren Fichten, der Kupferstecher steht auf Junghölzer. Gesunde Bäume wehren sich gegen das Einbohren, indem sie Harz ausfließen lassen. Sind die Bäume durch die Klimabedingungen geschwächt und greifen viele Käfer an, kommt die Harz-Abwehr zum Erliegen, wie die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in einer kleinen Käferkunde erläutert.

Radolfzell Durch Niedrigwasser nach Trockenheit: Radolfzeller Brunnen trocknen aus Lesen Sie auch

In Jahren mit moderater Witterung bringen die Borkenkäfer zwei Käfergenerationen an den Start. Kreisforstamtschef Hake befürchtet, dass es 2018 drei Generationen von Angreifern sein werden. Ende Juli bis Ende August rechnet er mit dem zweiten Käfer-Hoch. Um die Ausbreitung der Baumschädlinge einzudämmen, ist es wichtig, befallene Bäume zu fällen und rasch aus dem Wald herauszutransportieren. Das Forstamt empfiehlt in dem Zusammenhang auch den Eigentümern kleiner Privatwaldflächen, ihre Fichtenbestände im Auge zu halten. Gegebenenfalls stehe das Forstamt mit Rat und Tat bereit. Wenn die Krone der Fichten gelb wird und die Rinde abblättert, sind das laut Hake Indizien für die erfolgreiche Arbeit der Borkenkäfer.

Holzmarkt ist gesättigt

Der erzwungene Holzeinschlag hat auch eine wirtschaftliche Seite. In der ersten Jahreshälfte sind nach Angaben des Forstamtsleiters im Staatswald bereits so viele Bäume gefällt worden wie es eigentlich für das ganze Jahr geplant war. Deshalb dürfen nur noch Bäume gefällt werden, an denen der Borkenkäfer wütet. Weil vielerorts Waldbesitzer das Käferholz rasch loswerden wollen, ist der Markt derzeit weitgehend gesättigt. Was Bernhard Hake und Gerhard Heizmann sich wünschen? Regen wäre gut, sagen sie. Aber es muss schon mehr als ein schnelles Gewitter sein.

Die Käfer kommen Trend nach oben: Seit 2014 steigt die Zahl der Borkenkäfer in Fichtenbeständen an. Begünstigt werde der Trend durch Sturmschäden und Trockenheit, wie ein Untersuchungsbericht des Forstamts für das Revier Allensbach vermerkt. Bei dem Monitoring werden zu bestimmten Zeiten Käfer in den aufgestellten Fallen gezählt. Demach stieg die Zahl der Borkenkäfer 2014 um drei Prozent. 2015 waren es acht Prozent, 2016 betrug der Anstieg 20 und 2017 sogar 28 Prozent. Ein Buchdrucker kann in einem Jahr bis zu 100 000 Nachkommen haben. Die ausfliegenden Borkenkäfer aus einer Fichte reichen aus, um 20 weitere Fichten zu befallen. Eine befallene Fichte ist im Durchschnitt mit rund 400 Borkenkäfern besiedelt.

Seit 2014 steigt die Zahl der Borkenkäfer in Fichtenbeständen an. Begünstigt werde der Trend durch Sturmschäden und Trockenheit, wie ein Untersuchungsbericht des Forstamts für das Revier Allensbach vermerkt. Bei dem Monitoring werden zu bestimmten Zeiten Käfer in den aufgestellten Fallen gezählt. Demach stieg die Zahl der Borkenkäfer 2014 um drei Prozent. 2015 waren es acht Prozent, 2016 betrug der Anstieg 20 und 2017 sogar 28 Prozent. Ein Buchdrucker kann in einem Jahr bis zu 100 000 Nachkommen haben. Die ausfliegenden Borkenkäfer aus einer Fichte reichen aus, um 20 weitere Fichten zu befallen. Eine befallene Fichte ist im Durchschnitt mit rund 400 Borkenkäfern besiedelt. Die Trockenheit: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 wurden an der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Konstanz 342,1 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gemessen. Der Wert liegt 69 Liter (minus 17 Prozent) unter dem langjährigen Mittel für das erste Halbjahr. Besonders extrem fiel der April aus: Mit 6,6 Litern wurden nur 9,7 Prozent des Mittelwerts gemessen. Die Landesanstalt für Umwelt sieht am Bodensee dennoch keine alarmierenden Verhältnisse. Die Grundwasserstände bewegten sich auf zumeist mittlerem Niveau, wenn auch mit rückläufiger Tendenz, hieß es auf Anfrage. Die Pegel der Bodenseezuflüsse liegen demzufolge in der Größenordnung des niedrigsten Wasserstands in einem durchschnittlichen Jahr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein