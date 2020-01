Kreis Konstanz vor 55 Minuten

Regionalbus-Chaos: Landratsamt Konstanz will Busse und Fahrer übernehmen

Endlich tut sich was im Regionalverkehr. Der Konstanzer Kreistag will beschließen, die Aufgaben der Firma Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH selbst zu übernehmen. Das Amt will eine landkreiseigene Verkehrsgesellgeschaft gründen und die Region selbst mit Regionalbusverbindungen bedienen.