Radolfzell Radolfzell: Berufsschulzentrum auf Wachstumskurs

Mehr Schüler, mehr Lerninhalte: Das Berufsschulzentrum (BEZ) in Radolfzell gewinnt mit der Neuordnung der Unterrichtsangebote im Landkreis Konstanz Kompetenz hinzu. 2021 sollen 19 Klassen mehr unterrichtet werden als heute.

In siebenjähriger Bauzeit hat sich das Berufsschulzentrum an der Alemannenstraße in Radolfzell vom maroden Altbau zu einem neuen, modernen Gebäude-Ensemble gewandelt. Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen. Doch das BSZ bleibt in Bewegung. Bis zum Schuljahr 2021/22 werden zum derzeitigen Bestand 19 zusätzliche Schulklassen hinzukommen. Sieben davon sind Vollzeitklassen. Das rechnete BSZ-Schulleiter Norbert Opferkuch bei einem Ortstermin vor. "Es wird enger, die Kreistagsbeschlüsse greifen", informierte Opferkuch. Der Landkreis, der Träger der beruflichen Schulen ist, hatte zuletzt auch mit Blick auf das Potenzial des Berufsschulzentrums die Unterrichtsangebote zwischen den sieben Schulstandorten neu geordnet.

Neuer Gymnasialzweig geht an den Start

Ganz besonders freut sich die Schulleitung über den Wechsel des Biotechnologischen Gymnasiums (BTG) von der Radolfzeller Mettnauschule ans BSZ. Die erste Eingangsklasse startet nach den Sommerferien. In den beiden Folgejahren kommt jeweils eine weitere Klasse hinzu. Das BTG erweitert das bisherige Angebot der beruflichen Gymnasien. Das Berufsschulzentrum bietet bereits einen agrarwissenschaftlichen Zweig und ein Technisches Gymnasium. "Mit der Dreizügigkeit sind wir gut aufgestellt", sagte Markus Zähringer, der Abteilungsleiter für die beruflichen Gymnasien ist. Er verwies auch darauf, dass mit dem Biotechnologischen Gymnasium das "grüne Profil" der Schule gestärkt werde. Schließlich werden am Berufsschulzentrum auch angehende Landwirte und Gärtner unterrichtet.

Bevor der neue Gymnasialzweig an den Start gehen kann, sind in den Sommerferien noch wichtige Vorbereitungen zu treffen. Räume werden umgewidmet, um darin ein Sicherheitslabor einzurichten, damit die Schüler zum Beispiel gefahrlos mit Bakterienstämmen experimentieren können. Bei der Terminierung der Arbeiten zeigte sich nach Angaben von Schulleiter Opferkuch, dass es in Zeiten guter Wirtschaftskonjunktur schwierig sein kann, einen solchen Auftrag innerhalb eines bestimmten Zeitfensters ausführen zu lassen. Denn für das BSZ kommen eigentlich nur die Sommerferien infrage. Während das Sicherheitslabor rechtzeitig fertig wird, ist in einem anderen Bereich der Zeitverzug schon bekannt gemacht. So sollten ursprünglich bereits ab dem kommenden Schuljahr im Berufsschulbereich die Friseurlehrlinge von der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz ans Berufsschulzentrum Radolfzell wechseln. Doch die dafür notwendigen Umbauarbeiten lassen sich nicht rechtzeitig umsetzen. Der Raumbedarf für die fünf Teilzeitklassen ist groß. So müssen zu Übungszwecken zwei komplette Friseursalons eingerichtet werden. Weil diese Fachräume nicht rechtzeitig fertig werden, erfolgt der Umzug der Nachwuchsfriseure erst 2019.

Gute Bewertungen

Zuwachs bescheren die Kreistagsbeschlüsse zu den neuen Berufsschulstrukturen dem BSZ bis 2021 auch in weiteren Bereichen, im Ausbildungsgang Lagerlogistik zum Beispiel und in der Metalltechnik. Der stellvertretende Schulleiter Michael Janowicz äußerte sich optimistisch: "Das sind Herausforderungen, die wir voller Zuversicht annehmen." Auch Norbert Opferkuch sieht das eigene Haus gut gerüstet: "Die Schule hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur räumlich toll entwickelt. Wir freuen uns auf die neuen Schüler." Er verwies auf die hervorragenden Bewertungen durch das Regierungspräsidium. Erst im Februar wurden weitere Qualitätsziele festgeschrieben.