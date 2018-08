Kreis Konstanz vor 12 Stunden

Polizei ermittelt erneut wegen möglicher illegaler Autorennen auf der A 81

Gab es am Wochenende illegale Autorennen auf der A 81? Zwischen Gottmadingen und Singen wurde eine Autofahrerin ausgebremst, in der Nacht auf Samstag meldete ein Autofahrer Ähnliches. Zwei BMW mit Schweizer Zulassung wurden wenig später im Rahmen der Fahndung am Ortseingang von Singen angehalten und kontrolliert