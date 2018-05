Pessimistischer Blick in die Zukunft: Vor allem Online-Einkauf macht Einzelhändlern in der Grenzregion zu schaffen

Die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee hat Unternehmen zur Geschäftslage befragt. Der Handel meldet zum Teil Umsatzrückgänge. Von Trend zu Online-Einkäufen und rückläufigem Einkaufsenthusiasmus der Schweizer Kunden ist die Rede.

"Die Lage ist gut, aber die Erwartungen sinken." Mit dieser Aussage fasst die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee die Ergebnisse der jüngsten Konjunktur­umfrage unter den IHK-Mitgliedsunternehmen zusammen. Auffällig ist: Während die Einschätzungen der Industrieunternehmen zur Geschäftslage deutlich über denjenigen der Gesamtwirtschaft liegen und auch der Dienstleistungssektor die Konjunktur mit klarer Mehrheit als gut bezeichnet, ist der Handel in der Grenzregion offenbar pessimistischer.

Trotz leichtem Rückgang: Zahl der Ausfuhrzettel auf hohem Niveau

Laut Erhebung der Kammer bezeichnen derzeit 25 Prozent der Betriebe ihre aktuelle Lage als gut, aber 72 sprechen lieber nur von befriedigend. Immerhin 42 Prozent der befragten Händler berichten von gegenüber dem Vorjahresquartal gesunkenen Umsätzen. Nach Einschätzung von IHK-Geschäftsführer Uwe Böhm ist es nicht allein rückläufige Einkaufslust der Schweizer Kunden bei deutschen Händlern, die sich hier zeigt. Die Zahl der Ausfuhrkassenzettel, mit denen sich Eidgenossen die Mehrwertsteuer erstatten lassen können, bewege sich trotz leichtem Rückgang nach wie vor auf hohem Niveau.

Zunehmender Trend zum Online-Einkauf

Der Leiter des Geschäftsfelds International bei der IHK nennt weitere Einflussfaktoren: "Der Schweizer Einzelhandel, der sich in der Preisgestaltung angepasst hat, der schwächere Frankenkurs und der weiterhin zunehmende Trend zum Online-Einkauf." Durch den Einsatz neuer Geschäftsmodelle versuche der deutsche Online-Handel, zunehmend die Direktbelieferung zu ermöglichen und auch den Rückversand von Waren durch Schweizer Kunden zu vereinfachen.

Größtes Risiko für wirtschaftliche Entwicklung: Fachkräftemangel

Aufs große Ganze bezogen spricht die Industrie- und Handelskammer in ihrer am Dienstag veröffentlichten Dokumentation von sinkenden Geschäftserwartungen. Arbeitskosten, Inlandsnachfrage und die Wirtschaftspolitik treten demnach als Risiken stärker in den Fokus. Das meist genannte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung bleibe aber der Fachkräftebedarf. Dieser Auffassung waren in der IHK-Konjunkturumfrage immerhin 71 Prozent der Unternehmen.