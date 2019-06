Bei der Feststellung des offiziellen Endergebnisses der Kreistagswahl hat es eine Veränderung gegeben: Nicht Kersten Keller, sondern Michael Haug erhält für die Alternative für Deutschland (AfD) den Ausgleichssitz im Kreistag. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes zur Sitzung des Kreiswahlausschusses unter Leitung des Ersten Landesbeamten Philipp Gärtner am Freitag hervor. Grund der Verschiebung sei, dass in einer Gemeinde eine Zählliste versehentlich nicht erfasst worden sei. Dies habe sich bei der Wahlprüfung herausgestellt.

Kreistag wächst von 68 auf 73 Sitze an

Es bleibt bei der künftigen Größe des Kreistags von 73 Sitzen. Durch Ausgleichsmandate liegt das Gremium damit um elf Sitze über der Standardgröße von 62 Sitzen. Der amtierende Kreistag hat 68 Sitze. Die CDU bleibt mit 20 Sitzen (minus 3) die stärkste Fraktion, gefolgt von den Grünen mit 18 (plus 7), Freien Wählern mit 14 (unverändert), SPD mit 10 (minus 1), FDP mit 6 (plus 1), den Linken mit 3 (plus 1) und der AfD mit 2 Sitzen (neu im Kreistag).

Wahlverfahren macht CDU zur stärksten Fraktion

Nach reinen Prozentzahlen haben die Grünen (29,4) zwar kreisweit besser abgeschnitten als die CDU (26,6), erhalten aber weniger Sitze. Dies hängt mit dem Wahlverfahren zusammen, das ländliche, bevölkerungsärmere Wahlkreise vor Nachteilen gegenüber städtischen, bevölkerungreicheren Wahlkreisen schützen soll. Die Grünen sind in den Städten stark, die CDU auf dem Land.