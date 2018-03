Kreis Konstanz Offensive für die Radfahrer im Land Baden-Württemberg

Das Land Baden-Württemberg investiert in den Ausbau des Radwegenetzes. Auch der Landkreis Konstanz profitiert.

Der Bodenseeraum darf als Dorado der Radfahrer gelten, und Konstanz ist da sicher die Fahrradhauptstadt. Hier gibt es eine Fahrradbrücke über den Seerhein und sogar eine Fahrradstraße, die sich direkt anschließt. Eine zweite Fahrradstraße soll bald eröffnet werden. Die grün-schwarze Landesregierung hat sich vorgenommen, in den kommenden Jahren noch mehr Menschen zum Umstieg vom Auto aufs Fahrrad zu bewegen. So war denn auch das Programm zur Radverkehrsförderung in Baden-Württemberg dem Verkehrsminister Winfried Hermann am Donnerstag in Stuttgart in der Landespressekonferenz eine ausführliche Stellungnahme wert.

"Wir wollen mehr Menschen dazu motivieren, ihren Weg zur Arbeit mit dem Rad zurückzulegen", so wird Hermann in einer Mitteilung seines Ministeriums zitiert. Zugleich wird die Dimension der Offensive für die Radler aufgezeigt. 93 Projekte wurden in ein neues Förderprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur aufgenommen. 46 Millionen Euro will das Verkehrsministerium bis 2022 bereitstellen. Allein für 2018 sind fast 20 Millionen Euro eingeplant.

Verschiedene Projekte am Bodensee können mit Landesförderung rechnen

Der Schwarzwälder CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach, der für die Landes-CDU den Landkreis Konstanz mitbetreut (weil die Union hier keinen eigenen Abgeordneten hat), kann derzeit nicht sagen, wie viel dieser Gelder am westlichen Bodensee verbaut werden. Er zählt in einer eigenen Mitteilung zum Radwegeprogramm allerdings verschiedene Projekte auf, die in diesem Jahr mit einer Landesförderung rechnen können. Dazu zählen zum Beispiel der Radweg Öhningen-Wangen (2,6 Kilometer lang) und ein ein Kilometer langer Abschnitt in Steißlingen (Hardt – Vor den Eichen).

Im Einzugsgebiet von Konstanz (Riedstraße/Kindlebildstraße/Bahnhof Reichenau) und in Stockach wird der Bau weiterer Radwegabschnitte gefördert. Aufs Ganze gesehen kommt der CDU-Abgeordnete zu dem Schluss: "Nach Jahrzehnten der Diskussion ist diese Förderung (...) sicher ein Fortschritt." Positiv äußerte sich auch der Naturschutzbund.