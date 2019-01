Alle derzeit 256 am Norovirus erkrankten Personen, die bislang dem Gesundheitsamt gemeldet wurden, leben in Pflegeheimen im Raum Konstanz. Zum Vergleichszeitpunkt im Jahr 2018 gab es kreisweit 101 Erkrankte, erläutert eine Sprecherin des Landratsamts auf Nachfrage. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen, die bei mindestens zwei Norovirus-Erkrankungen die Behörde informieren müssen, zählen Kindergärten, Heime und Krankenhäuser. Ärzte müssen laut Landratsamt einen Krankheitsausbruch melden, wenn mindestens zwei Fälle in einem Zusammenhang stehen, die Erkrankten also Kontakt zueinander hatten. Auch Labore müssen entsprechende Befunde melden.

Die hoch ansteckende Krankheit, die durch den Norovirus hervorgerufen wird, äußert sich laut einer Mitteilung des Landratsamtes anfangs schlagartig durch Übelkeit und Erbrechen, gefolgt von Durchfall, Bauchkrämpfen und Kreislaufbeschwerden. Bei ansonsten gesunden Personen können die anfangs heftigen Beschwerden nach ein bis zwei Tagen wieder abklingen, heißt es in der Mitteilung weiter. Es gebe weder Antibiotika noch eine Impfung gegen den Virus. Besonders gefährdet seien Kleinkinder und Senioren. Sie reagieren nach Angaben des Landratsamts auch besonders stark auf den Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen und Durchfall.

Wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann

Um ein Ausbreiten der Krankheit bestmöglich zu verhindern, empfiehlt die Behörde intensive Hygienemaßnahmen, vor allem der Hände, denn Noroviren seien massenhaft in Stuhl und Erbrochenem der Erkrankten vorhanden. Der Virus überträgt sich auf andere Menschen in Form einer sogenannten Schmierinfektion, also über Kontakt mit befallenen Flächen. Sehr ansteckend sind laut einer Informationsbroschüre auf der Internetseite des Landratsamts auch winzigste virushaltige Tröpfchen in der Luft, die während des Erbrechens entstehen.

Deshalb sollten auch alle Flächen und Gegenstände, mit denen Erkrankte in Berührung kommen (Türgriffe, Toiletten, Handtücher, Wachbecken, Geschirr und anderes) gründlich und wiederholt gereinigt werden. Es können aber auch Lebensmittel befallen sein.

Bei Verdacht auf Erkrankung heißt es: Daheim bleiben

Die besagten Gemeinschaftseinrichtungen führen laut der Mitteilung spezielle Hygienemaßnahmen durch und werden vom Gesundheitsamt beraten und unterstützt. Bei Verdacht auf eine ansteckende Brech-Durchfallerkrankung dürfen Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten nicht besucht werden.