von Michael Jahnke

Der Bund Deutscher Blasmusikverbände muss für den geplanten Bau der neuen Musikakademie in Staufen mehr Geld investieren. Zur Sprache kam das Thema in der Verbandsversammlung des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee (BHB) in Gaienhofen. In der Staufener Musikakademie sollen sich die Jungmusiker auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Der Grundsatzbeschluss für die Investition fiel bereits 2018. „Ursprünglich sind wir mal von 11 Millionen Euro ausgegangen“, sagte BHB-Verbandsvorsitzender Johannes Steppacher. Nach aktuellen Berechnungen werde die neue Musikakademie mit 19 Millionen Euro veranschlagt. Ein anspruchsvolles Projekt, das nach den Worten des Verbandspräsidenten ohne Beteiligung der Vereine, einzig nur durch Verkaufserlöse des alten Akademiegebäudes in Staufen, durch Landeszuschüsse und eine Darlehensaufnahme gestemmt werden soll.

2000 Mitglieder sind jünger als 18 Jahre

Der Blasmusikverband Hegau-Bodensee vertritt über 5600 aktive Mitglieder. Eine Jahresversammlung dieses Verbandes ist allein schon deshalb von Bedeutung. Dabei ging es auf der diesjährigen Hauptversammlung nicht nur um eine Rückbetrachtung des vergangenen Jahres und um die Darstellung eines Zahlenwerks. Es stand vielmehr die Frage im Raum: Wohin führt die Zukunft und was muss der Blasmusikverband Hegau-Bodensee umsetzen, um dafür gerüstet zu sein. Fast 2000 Mitglieder sind jünger als 18 Jahre. Diese Mitglieder haben eine andere Einstellung und andere Forderungen an den Verband als die Musiker in den Gründerzeiten des Blasmusikverbands vor 126 Jahren.

Hohe Erfolgsquote bei Leistungsabzeichen

Eine ständige Neuausrichtung an gesellschaftliche Veränderungen sei notwendig, um auch in Zukunft eine erfolgreiche Verbandsarbeit leisten zu können, erklärte Johannes Steppacher, seit vier Jahren Verbandsvorsitzender, bei dem Treffen am Sonntag in Gaienhofen. Allein im vergangenen Jahr haben über 270 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Prüfungen für Bronze, Silber und Gold des Jungmusiker-Leistungsabzeichens erfolgreich abgelegt. Die Erfolgsquote für diese Leistungsabzeichen lag jeweils bei mehr als 80 Prozent.

Die Anforderungen an die einzelnen Vereine seien durchaus hoch, stellte Verbandsjugendleiter David Krause heraus. Beim Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold stelle der Verband Hegau-Bodensee bei den überregionalen Abschlussprüfungen beinahe immer die meisten Teilnehmer für die Prüfung der goldenen Abzeichen. Auch im Jahr 2018 waren 14 Anwärter bei den Prüfungen in Staufen und Karlsruhe gemeldet und alle hätten die abschließende Prüfung mit Erfolg abgelegt.

"Den eingeleiteten Weg fortführen"

Insgesamt seien die Anforderungen an die Vereine und den Verband anspruchsvoll, bekannte auch Verbandsvorsitzender Johannes Steppacher: "Wir müssen diesen seit vielen Jahren eingeleiteten Weg fortführen und da Schritt halten." Der Verband habe eine gesellschaftliche Aufgabe und damit auch eine Verantwortung übernommen, so Steppacher. Um diese Aufgabe zu erfüllen, bedürfe es des persönlichen Engagements der Vereins- und Verbandsmitglieder. Steppacher rief in einer leidenschaftlich geführten Ansprache die Delegierten dazu auf, den eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen.