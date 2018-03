Konstanz Netzwerk Bodenseegärten wächst weiter

Schwelgen in Parklandschaften und Kräutergärten: Der Verein Bodenseegärten ist für die Saison gerüstet. Fünf neue Ziele können von interessierten Gartenfreunden angesteuert werden.

Der Verein Bodenseegärten wächst weiter. Mit fünf neuen Besichtigungszielen verknüpft der internationale Verbund nun 24 Partner. Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, sehenswerte private und öffentliche Parks und Gärten mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und auch Anregungen zur Gartengestaltung geben. Der Verein will mit seinem Angebot auch lohnende Ausflugsziele außerhalb der Sommersaison bieten, wie bei der Vorstellung des Jahresprogramms deutlich wurde. Die Präsentation fand in der Parkanlage der Familie Stiegeler in Konstanz nahe des Bodenseeufers statt. Auch diese grüne Oase soll an einigen Terminen für interessierte Gartenfreunde zugänglich sein.

Die Stadt Bregenz ist das erste Mitglied der Bodenseegärten aus Österreich. Vorarlbergs Hauptstadt bringt nun ihre Seeanlagen mit den historischen Baumbeständen direkt am Wasser ein. Dazu kommen unter anderem der große Park des Palais Thurn & Taxis und der Märchenwald mit ungewöhnlichen Lichtspielen im Park der Villa Liebenstein. Gartenbaukunst des 19. Jahrhunderts mit Ausblicken auf den Bodensee vermittelt die Parkanlage rund um die Villa Raczynski. Neu dabei sind aus dem Thurgau der Heilpflanzengarten des Unternehmens Regena in Tägerwilen und der Arzneipflanzengarten von Vitaplant in Uttwil. In Deutschland sind der Hofgarten des Schlosses Meßkirch und der Park der Villa Rosenau in Konstanz zum Gartenverbund hinzugekommen.

Das Vorstandsteam des Gartennetzwerks hält zum Saisonstart auch ganz individuelle Ausflugstipps bereit. "Ich würde zuerst zum botanischen Garten in Frauenfeld hüpfen“, benennt Dominik Gügel, Direktor des Napoleonmuseums mit Garten auf dem Arenenberg, den Anfang einer Reise zu interessanten Gärten. Dann gehe es auf die Höri mit dem Garten am Hermann-Hesse-Haus und anschließend nach Überlingen in den Renaissancegarten beim Reichlin-von-Meldegg-Haus, dem Sitz des städtischen Museums. „Da haben Sie einen gigantischen Blick auf den See“, schwärmt Gügel. Über die Parkanlage des Schlosses Salem führe die Reise zur Bayerischen Riviera zwischen Bad Schachen und Lindau.

Vorausgesetzt, dass die Insel Mainau bekannt sei, empfiehlt Monika Grünenfelder vom Verein Bodenseegärten, eine Tagesreise mit dem Garten beim Arenenberger Napoleonschloss zu beginnen. Anschließend würde sie von Mannenbach mit der Solarfähre oder dem Kursschiff zur Reichenau übersetzen. „Da können Sie einen kleinen Inselrundgang machen oder direkt nach Mittelzell zu Walahfrid Strabos Kräutergarten gehen“, erklärt sie. „Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, soll unbedingt den Untersee umrunden“, gibt Alexander Stiegeler Gartenfreunden mit auf den Weg. Stiegeler pflegt zusammen mit Ehefrau Elisabeth eine ansehnliche Gartenanlage am Konstanzer Bodenseeufer.