Kreis Konstanz vor 39 Minuten

Nese Erikli bekommt einen Gegner: Hendrik Auhagen lässt sich als Grüner Landtagsabgeordneter nominieren

Jetzt ist es raus: Hendrik Auhagen von den Konstanzer Grünen wirft seinen Hut in den Ring. Er möchte Nese Erikli im kommenden Jahr als Landtagsabgeordneter ablösen. Vorausgegangen ist der Bewerbung von Auhagen ein offener Brief, in dem der Politikstil von Erikli scharf kritisiert wird.