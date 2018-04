Kreis Konstanz Mutmaßliche Bootsmotoren-Diebe in Haft

Nach dem Diebstahl von sieben Bootsmotoren im Hafen von Steckborn am Untersee hat die Thurgauer Kantonspolizei einen raschen Ermittlungserfolg gemeldet.

Der Diebstahl der Außenbordmotoren im Wert von mehreren zehntausend Schweizer Franken hatte sich wie berichtet in der Nacht zu Karfreitag ereignet. Am Dienstag informierte die Polizei, dass drei Tatverdächtige festgenommen worden seien. Die Männer, 44, 40 und 27 Jahre alt, befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Wie die Thurgauer Polizei weiter informierte, entdeckten Einsatzkräfte im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen noch am Freitagnachmittag in der Nähe des Tatortes einen abgestellten Lieferwagen. Darin befanden sich die gestohlenen Motoren. Aufgrund dieser Erkenntnisse und dank der guten organisationsübergreifenden Zusammenarbeit konnte das Schweizer Grenzwachtkorps einige Stunden später in der Gemeinde Wagenhausen drei Tatverdächtige festnehmen und der Polizei übergeben. Nun werde abgeklärt, ob die drei Männer für weitere Motorendiebstähle am Bodensee in Frage kommen, so heißt es in der Mitteilung der Polizei. Erst in der zweiten Februar-Woche hatten Unbekannte vor Tägerwilen vier Außenbordmotoren von Booten entwendet. Weitere Motorendiebstähle wurden seinerzeit aus Ermatingen gemeldet.