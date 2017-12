Region Mögliches grenznahes Schweizer Endlager für Atommüll: Deutsche Gemeinden wollen mehr Mitsprache

Schweizer Behörden haben eine Anhörung für betroffene Kreise und Kommunen zum Sachstand der Planungen für ein Atommüll-Endlager im Grenzgebiet gestartet. Der Landkreis Konstanz wünscht sich grundsätzlich mehr Mitsprache bei dem Verfahren.

Dieser Clip auf Youtube ist noch nicht der Renner. Gerade mal 207 Aufrufe zählte am Mittwoch die Animation, mit der das Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) auf die Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung hinweist. Dabei geht es um nichts Geringeres als um die Einrichtung eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle im Schweizer Grenzgebiet. Einer von drei potenziellen Standorten, der unter der Bezeichnung Zürich Nordost läuft und dessen Oberflächenanlagen für ein solches Tiefenlager in Marthalen (Kanton Zürich) angesiedelt würden, liegt nur wenige Kilometer von der Konstanzer Kreisgrenze entfernt. Das BFE bietet nun in dem seit 2008 laufenden Verfahren zur Standortauswahl an, die Ergebnisse der zweiten Untersuchungsetappe einzusehen und kritisch Stellung zu nehmen. Die Möglichkeit dazu bietet sich nicht nur dem Schweizer Volk, sondern auch Interessierten aus Deutschland.

Interessierte können Einsicht in die Unterlagen nehmen

Philipp Gärtner ermuntert die Kreisbewohner, sich an dem Anhörungsverfahren zu beteiligen. Gärtner ist als Umweltdezernent des Landkreises Konstanz von Amts wegen mit den Schweizer Atomlagerplänen beschäftigt. Das Landratsamt bietet Interessierten in diesem Verfahren, das in der Schweiz Vernehmlassung heißt, Einsicht in die Unterlagen an. Blättern lässt sich da allerdings nur in einer Zusammenfassung. Das vollständige Konvolut würde wohl tausende von Seiten umfassen und ist im Internet abrufbar. Da den Überblick zu gewinnen und zu behalten, zu trennen zwischen Relevanz und Irrelevanz, ist nicht einfach, wie die Juristin Birgit Krüger einräumt, die in der Rechtsabteilung des Landratsamts die Schweizer Entscheidungsfindungsprozesse begleitet.

Der Landkreis Konstanz wird in diesem Anhörungsverfahren gemeinsam mit den Nachbarlandkreisen Schwarzwald-Baar und Waldshut eine Stellungnahme abgeben. Vor allem die Hochrhein-Gemeinden sind nah dran an zwei weiteren potenziellen Atommülllager-Standorten, die Bestandteil der Schweizer Untersuchungen sind.

Zwei Aspekte dürften in der Stellungnahme ganz oben stehen. "Wir haben das Interesse, dass es sicherheitstechnisch eine optimale Lösung gibt", sagt Umweltdezernent Gärtner. Der zweite Gesichtspunkt: Kreise und Kommunen in der deutschen Nachbarschaft wollen mehr mitreden dürfen. In der zweiten Planungsetappe, die jetzt zu Ende geht, waren aus dem Landkreis Konstanz lediglich Büsingen und Gailingen als betroffen eingestuft. Sie durften Vertreter in die Schweizer Regionalkonferenz für den Untersuchungsstandort Zürich Nordost entsenden. In der dritten Planungsetappe nach 2018 soll zumindest Gottmadingen hinzukommen.

Das haben die Eidgenossen signalisiert, auch wenn die formale Zustimmung des Bundesrats noch aussteht. Der Gottmadinger Bürgermeister Michael Klinger und der Kreisumweltdezernent werten die Einbeziehung der Grenzgemeinde als Erfolg der deutschen Bemühungen. Das Thema treibe die Bevölkerung um, sagt Klinger. Angestrebt wird laut Gärtner eine weitere Aufstockung der deutschen Beteiligung an der Regionalkonferenz Zürich Nordost. Ein Anwärter: die Gemeinde Rielasingen-Worblingen. Doch da ist derzeit kein Kompromiss in Sicht. Denn die Schweizer Behörden wollen den prozentualen Schlüssel für die Zusammensetzung der Regionalkonferenz nicht zugunsten der deutschen Seite ändern.

Die dritte Planungsetappe in Sachen Atommüllendlager, die vielleicht noch 2018 beginnen soll, wird in jedem Fall eine finanziell wichtige. Denn dann geht es auch um Kompensationen für betroffene Kommunen.