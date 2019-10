von sk

Die Stadt Konstanz strebt ehrgeizige Klimaziele an. „Das geht uns alle an“, sagt Markus Jäger vom Restaurant Hegauhaus in Singen. Er ist einer der Küchenchefs und Mitglied der Vereinigung der Konzil Köche. Jährlich kommen 500 Gourmets zum Feinschmeckerabend der Konzil Köche.

Dieses Jahr werden die Gäste weder Meeresfisch noch US-Steaks finden. „Klimafreundlich heißt regionale Küche!“, begründet Hubert Neidhart, Chefkoch im „Grünen Baum“ in Moos. Deshalb beweisen die Konzil Köche, dass sie mit ausschließlich regionalen Lebensmitteln nachhaltig und ebenso verführerisch anzurichten wissen.

Globaler Spezialitätenmarkt bleibt links liegen

Ausgezeichnete Gourmetküche bedient sich meist auf dem internationalen, globalen Spezialitätenmarkt. „Das muss nicht sein!“, sagte Markus Jäger vom ehemaligen Naturfreundehaus, heute Restaurant Hegauhaus, auf dem Hohentwiel in Singen. Er serviert während des diesjährigen Feinschmeckerabends der Konzil Köche Kürbis und Blumenkohl von der Reichenau mit Wild von Jägern aus dem Hegau. „Wir wollen die Stadt Konstanz bei ihren Bestrebungen unterstützen, Treibhausgase zu senken“, schlug er auf einer Versammlung der Konzil Köche vor und fand sofort die breite Zustimmung der Kollegen.

Realistische Einschätzung der Klimaneutralität

„Wir propagieren schon immer die regionale Küche“, sagt Hubert Neidhart, der in seinem Restaurant in Moos ausschließlich Bodenseefisch und Höri-Genüsse serviert. „Wir wissen, dass wir nicht klimaneutral auftreten können“, gibt Manfred Hölzl von den Konzil Gaststätten zu, „aber es geht hier um ein Zeichen und das Bewusstsein. Schließlich entscheiden unsere Gäste, was sie essen wollen.“

