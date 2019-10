Der Bund soll die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn mit mehr Geld aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) unterstützen. Dies fordern die CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (Konstanz) und Lothar Riebsamen (Bodenseekreis) in einem gemeinsamen Schreiben an Verkehrsminister Andreas Scheuer. Dieser hatte angekündigt, die Mittel für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit einer Novelle des GVFG erhöhen zu wollen.

Chance auf Schließung der „Diesel-Lücke“

Mit der Erhöhung dieser Zuwendungen sollen dringende Investitionen in den Neu- und Ausbau des Nahverkehrs schnell und unbürokratisch ermöglicht und der ÖPNV verbessert werden, erklären die beiden Abgeordneten in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Konkret fordern sie Andreas Scheuer auf, die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn zu unterstützen. Sie sehen im Vorstoß des Ministers eine Chance zur Schließung der „Diesel-Lücke“ zwischen Friedrichshafen und Radolfzell.

„Dass der Fördersatz im GVFG für Investitionen in den Neu- und Ausbau im Nahverkehr von 60 auf 75 Prozent erhöht werden wird, ist eine Entscheidung, die auch bei der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn eine entscheidende Rolle spielt“, heißt es laut der Mitteilung im Brief der Abgeordneten an den Bundesverkehrsminister. Bereits im Januar hatte Riebsamen mitgeteilt, dass der Bund die Elektrifizierung der Gürtelbahn aus GVFG-Mitteln fördert.

Interessenverband äußert sich verhalten zuversichtlich

Wilfried Franke ist als Geschäftsführer des Interessenverbandes Bodensee-Gürtelbahn mit dem Sachverhalt vertraut. Auf Nachfrage des SÜDKURIER betont er: „Ich begrüße es sehr, dass der Bund eine Novellierung des GVFG mit deutlich verbesserten Förderkonditionen plant. Die genaue Ausgestaltung bleibt allerdings abzuwarten.“

Zur Lastenverteilung führt Wilfried Franke aus: „Während die derzeit laufenden Planungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung mit Kostenschätzung) allein von den Mitgliedern im Interessenverband bezahlt werden (einschließlich einer Landesbeteiligung von 25 Prozent), sind wir bei den weiteren, voraussichtlich wesentlich teureren Leistungsphasen dringend auf eine Bundesbeteiligung angewiesen. Ebenso wäre ein 20-Prozent-Anteil an den Baukosten gemäß der bisherigen Regelung im GVFG von kommunaler Seite nicht zu stemmen.“ Eine maßgebliche Verbesserung der Förderkonditionen des Bundes seien existienziell wichtig.

Schätzung der Kosten liegt bei 150 bis 200 Millionen Euro

Die Abgeordneten beziffern die Investitionssumme mit derzeit 150 bis 200 Millionen Euro und sind hinsichtlich der Leistungsgrenzen der Kommunen und Landkreise einer Meinung mit Wilfried Franke. Mit der Unterstützung von Bund und Land müssten die Gemeinden so nur noch fünf Prozent der Kosten stemmen. Für eine schnelle Realisierung des Projekts sei dies ausschlaggebend, so die Abgeordneten.