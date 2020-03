Mit der „Aktion saubere Hände“ bringt sich die Spitalstiftung Konstanz in die Gesundheitstage Bodensee ein. Lange vor Corona-Virus-Zeiten wurde das Thema gesetzt, denn für Prävention ist Hygiene das A und O. „Unter einem Schwarzlichtgerät sieht man, wie sauber die Hände sind“, erzählt Rebecca Koellner, Pressesprecherin der Spiftung. „Bei unseren Azubi-Tagen sorgt die Aktion immer für einen Aha-Effekt.“

Dies ist nur ein Beispiel von vielen dafür, was die Besucher der Gesundheitstage erfahren, erleben und lernen und wie sie ihre Gesundheit auf den Prüfstand stellen können.

60 Institutionen und Unternehmen sind dabei

60 gesundheitsorientierte Institutionen und Unternehmen sind bei den Gesundheitstagen Bodensee, die in Medienpartnerschaft mit dem SÜDKURIER veranstaltet werden, am Samstag, 7., und Sonntag, 8. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Bodenseeforum Konstanz präsent. Das Coronavirus stoppt die Messe im Übrigen nicht, sie soll wie geplant stattfinden.

15 der 60 vertretenen Institutionen bieten im Rahmen des kostenlosen SÜDKURIER-Gesundheitsparcours Gesundheits-Checks an, darunter Venenmessung, Cholesterintest, Vitalstoffmessung und Beweglichkeitstest. „Ganz neu ist der Testosterontest für Männer über 40 am Samstag von 11 bis 14.30 Uhr“, sagt Veranstaltungsleiter Martin Kiesling vom Allgäu Event-Zentrum.

Ärzte stehen für Fragen zur Verfügung

23 Fach- und Klinikärzte sowie mehr als 30 weitere Gesundheitsexperten sind auf der Expertenbühne sowie bei Fachvorträgen präsent und stehen für Fragen zur Verfügung. Ziel sei, präventiv zu gesundheitlichen Themen „zu informieren und den Kontakt zu Experten herzustellen“, so Kiesling.

Das Auftaktpodium ist dem Thema „Schaltzentrale Darm“ und der gesunden Ernährung gewidmet. Auch um gesundheitspolitische Themen wie etwa den Hausärztemangel geht es.

Über Interaktion mit Besuchern ins Gespräch kommen will das Team des Zentrums für Psychiatrie Reichenau. Aufgrund der aktuellen SÜDKURIER-Serie seien die psychischen Erkrankungen immerhin etwas aus der Tabu-Zone gerückt und zum Gesprächsthema geworden, bestätigt Winfried Klimm, Pressesprecher des ZfP.

Bei der Messe gibt es Podiumsdiskussionen, etwa zum Einfluss des Arbeitsalltags auf die Psyche, aber auch unerwartete Angebote zum Ausprobieren, darunter Kunsttherapie und Aromapflege.

In Vorträgen und persönlichen Gesprächen werden Prävention und Therapiemöglichkeiten bei Arthrose und Rückenbeschwerden behandelt. Drei Tipps, um Arthrose vorzubeugen, gibt Markus Neusser von der Bodensee-Sportklinik schon vorab: „Man sollte sich täglich bewegen.“ Er empfiehlt Spaziergänge, Schwimmen, Radfahren und Tanzen.

Gibt es in der Zukunft virtuelle Brillen statt PC-Bildschirme?

Auch sollte man „nur so viel essen, wie man braucht, und nicht mehr.“ Zu langes Sitzen und Stress sollten vermieden werden. In den USA gebe es bereits mit Laufbändern ausgestattete Arbeitsplätze, so Neusser. Auch werde an virtuellen Brillen gearbeitet, die irgendwann den Computer-Bildschirm ersetzen könnten.

Die AOK bietet vor der sonnenintensiven Jahreszeit Melaninmessungen an. „Wir wollen die Empfindlichkeit der Haut darstellen“, sagt Andreas Kaltenbach von der AOK. Außerdem gibt es einen Selbst-Test mit 30 Fragen zur eigenen Achtsamkeit.