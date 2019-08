Wer am heutigen Mittwoch um 17.02 Uhr mit dem Seehas von Singen in Richtung Konstanz fahren wollte, musste sich gedulden. Ähnliches passierte bereits gegen 7 Uhr sowie um 15.53 Uhr in Konstanz. Grund sind technische Defekte an gleich zwei unterschiedlichen Seehas-Fahrzeugen am selben Tag, wie ein Sprecher der SBB Deutschland auf Nachfrage erläuterte.

Demnach hat es heute morgen ein in Engen abfahrender Seehas nur noch bis Singen geschafft, wo alle Fahrgäste den defekten Zug verlassen mussten.

Ein um 15.53 in Konstanz abfahrender Seehas mit doppelter Zuglänge sei mit einem technischen Defekt in Konstanz-Petershausen liegengeblieben. Der Zugführer habe den defekten Zugteil abgekoppelt, sodass der Seehas mit der einfachen Zuglänge und daher reduziertem Platzangebot wieder fahren konnte. Der defekte Zugteil werde zum Konstanzer Hauptbahnhof zurückgeschleppt.

Auch die Verbindungen der jeweiligen Fahrzeuge in Gegenrichtung seien von den Ausfällen betroffen gewesen. Der BSB-Sprecher geht davon aus, dass die Verbindungen in Kürze wieder nach Fahrplan bedient werden können.