von SK

Autofahrer müssen sich in nächster Zeit rund um das Autobahnkreuz Hegau auf Verkehrsbehinderungen und Staus einstellen. Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilte, machen massive Schäden an den Dehnfugen der Brücken am Autobahnkreuz Hegau der A 81 eine umgehende Sanierung notwendig. Dazu sind ab Montag, 13. August, Umleitungen und abschnittsweise Vollsperrungen notwendig. Bis Ende Oktober sollen die Übergänge an vier Brücken instand gesetzt und in Teilen ausgetauscht werden.

Ohne Vollsperrungen geht es nicht

Im ersten Bauabschnitt ab Montag, 13. August, wird die Fahrtrichtung aus Stuttgart nach B 33/Konstanz am Kreuz Hegau voll gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Anschlussstelle Singen umgeleitet und von dort wieder auf die B 33 in Richtung Konstanz geführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 26. August andauern. Nach Fertigstellung der Reparatur an dieser Brücke würden die Arbeiten an den Übergängen in Fahrtrichtung Singen weitergeführt, so heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums. Auch für diese Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig. Somit wird die Fahrbahnrichtung Singen/Schaffhausen vom 27. August bis zum 9. September voll gesperrt. Der Verkehr wird für diesen Zeitraum über die Anschlussstelle Engen geleitet und von dort über die A 81 Richtung Singen/Schaffhausen geführt. Auch die Zufahrt von der B 33 in Richtung Singen/Schaffhausen wird in diesem Zeitraum nicht möglich sein.

In der dritten Bauphase mit einer nächtlichen Vollsperrung der Fahrbeziehung Stuttgart nach Stockach vom 27. auf den 28. September beginnt dann die Instandsetzung der Übergänge des Tangentenbauwerks über die A 81 in Fahrtrichtung Stockach. Die Nachtsperrung wird für den Aufbau einer Arbeitsrampe genutzt. Diese ermöglicht es, den Verkehr ungehindert mit maximal Tempo 60 über die Baustelle zu führen. Diese Verkehrsführung wird vom 28. September bis 14. Oktober eingerichtet bleiben. Abschließend muss die Strecke Stuttgart Richtung Singen am Kreuz Hegau für die Sanierung der letzten Übergänge bis 31. Oktober voll gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs aus Richtung Stuttgart erfolgt bei beiden Vollsperrungen über die Anschlussstelle Singen.

