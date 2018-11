von Charlotte Kurz

Konstanz – Die tiefen Klänge eines Orchesters kurz vor einem Konzert erfüllen den Festsaal im Inselhotel. Der Kontrabass ertönt, ein Cembalo erklingt in seiner typisch barocken Weise im Hintergrund. Im Publikum blicken Kinder erwartungsvoll neben etwas nüchterneren Erwachsenen zur Bühne. Das Besondere: Die knapp 250 Menschen im Publikum stammen aus afrikanischen Ländern, Syrien oder Afghanistan und besuchten das Konzert am Samstag gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern der rund 40 Integrations- und Flüchtlingsinitiativen im Landkreis Konstanz.

"Die Idee für das Konzert zur Würdigung ehrenamtlicher Arbeit entstand Anfang dieses Jahres", erklärt Anja Marosits, Ehrenamtsbeauftragte des Amts für Migration und Integration im Landkreis, die Veranstaltung. Die Vertretung der Ehrenamtlichen, der Sprecherrat, hatte sich zur Frage seitens des Landratsamts, was sich die Ehrenamtlichen zur Würdigung ihrer Arbeit wünschen, geäußert: Die Engagierten wollten nichts für sich allein, sondern etwas zusammen mit den Flüchtlingen unternehmen.

Bei der Südwestdeutschen Philharmonie wurde Anja Marosits schließlich mit dem Märchen "Hänsel und Gretel" fündig, ein Stück, das für Kinder und Erwachsene geeignet ist. "Mit der Kinderoper wird auch ein Zugang zur deutschen Kultur ermöglicht", sagt die gebürtige Karlsruherin. Susanne Schlegel-Creutzburg, die zusammen mit Marosits das Konzert organisierte, ist stolz auf die Produktion: "Die Koproduktion des Kammerensembles der Philharmonie, des Kinderchors Paradies Konstanz und der Mädchenkantorei Basel probt seit rund einem halben Jahr". Sieben Musiker, drei Solistinnen, eine Sprecherin und rund 60 Kinder in den Chören versetzen das Publikum mit klassischer Musik in die märchenhafte Welt der Gebrüder Grimm.

"Es ist ein Konzert von Kindern für Kinder", lacht Schlegel-Creutzburg. Gespannt lauschen die jungen Zuschauer, als das leckere Lebkuchenhaus beschrieben wird. Und der wilde Tanz der dunklen Knusperhexe im schwarzen, bodenlangen Ledermantel erschreckt zuerst einige, dann aber tanzen viele Kinder begeistert mit.

Den ehrenamtlichen Helfern hat es ebenfalls gefallen. Manfred Hensler, aktiv bei der Singener Initiative inSi, schmunzelt: "Das Konzert zeigt sehr schön, dass wir heute über Notwendiges wie zum Beispiel über das Thema Wohnen hinausgehen und uns auch mit Kultur beschäftigen können."

Die Koordinatorin beim Ehrenamt

Anja Marosits

Anja Marosits bekleidet seit Oktober 2016 im Landkreis Konstanz die Stelle der Ehrenamtsbeauftragten des Amts für Migration und Integration. Die Politikwissenschaftlerin füllt die 50-Prozent-Stelle aus. Sie bietet Unterstützung vor Ort, koordiniert Qualifizierungsangebote, realisiert Projekte und bringt alle Helfer an einen Tisch. Im Helferkreistreffen sind alle Initiativen vertreten. Aus dieser Runde wird auch der Sprecherrat gewählt, der zurzeit mit sieben Mitgliedern besetzt ist. Außerdem arbeitet die 32-Jährige als Integrationsbeauftragte in der Gemeinde Rielasingen-Worblingen. "Eine der größten Herausforderungen zurzeit ist, dass viele Ehrenamtliche wegbrechen", erklärt sie. Nach zwei bis drei Jahren wollen viele Engagierte etwas anderes machen, andere kämen durch intensives Engagement an ihre Grenzen. (cmk)