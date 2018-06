Der Dieselskandal bremst die erwarteten Verbesserungen der Luftqualität aus. Zu dieser Einschätzung kommt der Verbund Luftqualitätsüberwachung der Ostschweizer Kantone in seinem Jahresbericht. Das Netzwerk Ostluft betreibt auch eine Messstation in Konstanz.

Die Luftverschmutzung durch Dieselfahrzeuge ist nicht nur in großen deutschen Städten wie Stuttgart, Köln oder Hamburg ein ernstes Thema. So kommt Ostluft, der gemeinsame Verbund zur Luftqualitätsüberwachung der Ostschweizer Kantone, in seinem jetzt vorgelegten Jahresbericht für 2017 zu dem Schluss, dass der Dieselskandal die erwarteten Verbesserungen der Luftqualität in der Region Zürich und in der Ostschweiz deutlich ausbremst. Die Entwicklung stagniert. Man werde die vom Schweizer Bund festgelegten Luftqualitätsziele für Stickstoffdioxid (NO 2 ) in städtischen Gebieten verpassen, befürchtet der neue Ostluft-Geschäftsführer Dominik Noger vom Amt für Umwelt St. Gallen. Ohne den Dieselskandal hätte der Grenzwert sogar entlang stark befahrener Straßen bald eingehalten werden können. "Jetzt verzögert sich dies um fünf bis zehn Jahre", stellt Noger im Jahresbericht von Ostluft fest.

Verweis auf Zürcher Studie

Der Ostluft-Geschäftsführer verweist auf eine Studie des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich (AWEL). Darin werde aufgezeigt: "Ohne die Manipulationen und legalen Tricks bei der Abgasreinigung von Dieselfahrzeugen würde der Straßenverkehr bis 50 Prozent weniger Stickoxide ausstoßen." Und dadurch würde auch die Schadstoffbelastung an verkehrsarmen Standorten maßgeblich reduziert. Die eidgenössischen Luftqualitätsmessungen sind für den Landkreis Konstanz durchaus relevant, nutzt doch Ostluft auch eine Messstation im Konstanzer Stadtteil Paradies. Laut Noger ist Konstanz der wichtigste Referenzstandort von Ostluft im Bodenseebecken.

An dieser Station, die abseits der Hauptverkehrsströme liegt, wurde 2017 bei Stickstoffdioxid ein Jahresmittelwert von 21 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Das ist deutlich unter dem Grenzwert von 30 µg/m³ Luft, den die Schweizer Luftreinhalteverordnung vorgibt und noch deutlicher unter dem Jahresmittelgrenzwert für die Außenluft von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, der in Deutschland Bestand hat. Immerhin an fünf von 27 Ostluft-Messstationen wurde der eidgenössische NO 2 -Grenzwert überschritten; am deutlichsten in der Zürcher Rosgartenstraße (47 µg/m3 Luft).

Bei Ozonwerten vorne

Die Messstation in der Konstanzer Wallgutstraße wird in der Ostluft-Bilanz unterdessen beim Thema Ozon-Belastung hervorgehoben. Sie ist eine der "nicht unmittelbar verkehrsexponierten Stationen", an denen 2017 die höchsten Ozonstundenmittelwerte gemessen wurden. Für Konstanz festgehalten ist ein Höchstwert von 168 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Aufs Jahr bezogen wurden 174 Überschreitungen des eidgenössischen Grenzwerts von 120 µg/m3 Luft registriert. Innerhalb der Europäischen Union muss übrigens erst ab dem Grenzwert von 180 Mikrogramm über die Belastung informiert werden.