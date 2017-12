Kreis Konstanz Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: Besucher in Konstanz verraten ihre Tipps

Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: Besucher in Konstanz verraten ihre Tipps

Kurz vor Weihnachten suchen immer noch viele nach dem passenden Geschenk für Heilig Abend. SÜDKURIER Online fragt in der Konstanzer Innenstadt nach den heißesten Tipps für Last-Minute-Geschenke.

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage nach den passenden Weihnachtsgeschenken. Während manche schon Monate im Vorfeld einen Plan haben und aktiv werden, nutzen andere intensiv die letzten Tage vor dem Fest, um die Weihnachtsgeschenke im hektischen Trubel zu besorgen. Wir haben uns mit der Videokamera in Konstanz umgehört und machen den Test, wie oft der Typ "Endspurtkäufer" in der Stadt tatsächlich anzutreffen ist. Erkennen Sie sich und Ihr eigenes Kaufverhalten in einigen der Aussagen im Video wieder?