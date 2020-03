Das Leben kann und soll normal weitergehen. Das ist die Botschaft einer Pressekonferenz des Landratsamtes Konstanz am Mittwoch. „Bislang gibt es im Landkreis Konstanz keinen bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion“, sagte Landrat Zeno Danner. Aus seiner Sicht sei die größte Gefahr, „dass sich alle verrückt machen“ und „wir uns selber lahmlegen“.

Bislang alle Tests negativ – in 80 Prozent der Fälle war es Influenza

Fakt ist: An den Kliniken in Konstanz und Singen wurden separate Bereiche für Corona-Tests eingerichtet. Die Labore in Konstanz und Singen, die Proben nicht nur aus dem Landkreis, sondern weit darüber hinaus erhalten, hätten bislang 500 bis 600 Proben analysiert, so Danner.

„Alle Tests waren bislang negativ.“ Bei 80 Prozent der Getesteten sei hingegen eine Influenza festgestellt worden.

Die klare Botschaft von Stefan Basel, Dezernent Soziales und Gesundheit: Wer Husten, Schnupfen, grippeähnliche Symptome hat, möge daheim bleiben. Wer in einem Risikogebiet war und Symptome zeigt, soll den Hausarzt anrufen, der gegebenenfalls einen Corona-Test für sinnvoll erachtet, der allerdings nur nach telefonischer Anmeldung im Testzentrum erfolgt.

Mit dem Fahrdienst zum Testzentrum

Man sollte nicht mit dem ÖPNV zum Testzentrum fahren. Stattdessen bestehe im Landkreis die Möglichkeit, dass ein Arzt vor Ort den Test vornimmt oder ein Fahrdienst zur Verfügung gestellt wird, so Basel. Zudem hat das Landratsamt ein Bürgertelefon eingerichtet: (07531) 800-2600 (9 bis 15.30 Uhr).

Friedrichshafen Update: Coronavirus erreicht Friedrichshafen: Ein Mann ist erkrankt, Behörden prüfen weiteren Verdachtsfall, elf MTU Azubis und ihre Mitschüler sind in Quarantäne Das könnte Sie auch interessieren

In der Schweiz sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen nicht mehr gestattet. „Die Schweizer Behörden sind insgesamt rigoroser“, so Danner. Bund und Land Baden-Württemberg kämen zu anderen Einschätzungen, weshalb größere Veranstaltungen, darunter die Gesundheitstage am kommenden Wochenende im Bodenseeforum Konstanz, stattfinden.

„Wir sind mit den Veranstaltungshäusern im Gespräch“, so Stefan Basel. Empfehlungen, vor allem die stetig aktualisierten Risikoeinschätzungen des Robert-Koch-Instituts, würden weitergegeben und das Vorgehen dementsprechend angepasst.