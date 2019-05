Klein anfangen und dann groß rauskommen: So könnte man den Einstieg von Zeno Danner als Landrat des Kreises Konstanz umschreiben. Denn zum einen begann er seine Arbeit mit den Kreisräten nicht vor dem gesamten Kreistag mit derzeit 68 Mitgliedern, sondern vor dem deutlich kleineren Verwaltungs- und Finanzausschuss. Und dann auch noch mit einem einzigen Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil. Auch der hatte mit ganz klein und ganz groß zu tun, denn es ging um die finanzielle Förderung eines Projektes des Nano-Zentrums Euregio Bodensee, das seinen Sitz in Konstanz hat. Das Nano-Zentrum will Unternehmen in der Region durch die Nutzung der Kleinstpartikel zu größerem wirtschaftlichen Erfolg verhelfen.

Nach leichter Unterstützung in formalen Dingen einer Sitzungsleitung durch Verwaltungsmitarbeiter gab Zeno Danner das Wort auch gleich wieder ab. Wolfgang Müller erläuterte als Geschäftsführer die Arbeit des Nano-Zentrums und den Wunsch auf die Förderung einer Studie mit 10 000 Euro aus dem Kreishaushalt, den die Ausschussmitglieder einstimmig erfüllten.

Nano-Zentrum will Handwerk und Mittelstand unterstützen

„Das Nano-Zentrum möchte Handwerksbetriebe und mittlere Unternehmen unterstützen, für sie geeignete Produkte zu finden, die auf Nanotechnologie basieren“, umschrieb Müller die Aufgabenstellung seines Vereins. Es gehe also nicht darum, in die Liga der Nano-Hersteller einzusteigen, sondern bei der Orientierung am Markt zu helfen. Als Beispiele nannte Müller Maler und Maurer. Diese könnten durch das Nano-Zentrum einen besseren Überblick über Hersteller von Wandfarben mit schmutzabweisenden Partikeln erhalten und wären nicht mehr auf einen gewohnheitsmäßigen Lieferanten angewiesen.

Diese und andere Informationen will das Nano-Zentrum bei Schulungen und Workshops in Zusammenarbeit mit Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer unter die Leute bringen. Eine Veranstaltung zum Thema Innovationsförderung ist laut Wolfgang Müller für den 27. Juni in der Bildungsakademie Singen geplant. Finanzielle Förderung für den innovativen Mittelstand ist eines der Themen an diesem Tag. Um Energie soll es am 11. Juli gehen, um die Digitalisierung am 25. Juli. Von 1400 Handwerksbetrieben im Kammerbezirk kämen immerhin 800 für eine Zusammenarbeit mit dem Nano-Zentrum infrage, erläuterte Müller.

Zeno Danner will jetzt Land und Leute kennenlernen

Für Zeno Danner war diese Sitzung eine Etappe seiner Kennenlern-Tour zum Start in seine erste Amtszeit als Landrat. Sie hatte ihn nicht nur durch die Dezernate des Landratsamts geführt, sondern gleich auch nach Romanshorn, wo das 150. Jubiläum der Seelinie gefeiert wurde. „Internationale Kontakte liegen mir sowieso am Herzen“, erläuterte Zeno Danner am Rande der Sitzung. Seiner Einschätzung, bislang überall positiv aufgenommen worden zu sein, fügte er augenzwinkernd hinzu: „Aber zum Landrat ist ja auch jeder nett.“ Und er wolle ja auch nicht, dass die Leute zusammenzucken, wenn der Landrat die Kantine betritt.

Neben dem Kennenlernen von Land und Leuten in den Kreisgemeinden werden in der nächsten Zeit die Themen Fluglärm und Feuerwehr zu den Schwerpunkten seiner Arbeit gehören, erläuterte er seine Planung. Nicht nur dabei dürfte ihm die nach eigenem Bekunden gute Übergabe durch Vorgänger Frank Hämmerle zugutekommen.