Die Gemeinde Gaienhofen hat viel Grund zur Freude. Für ihre geplante erlebnisorientierte Touristeninformation erhält sie eine Landesförderung von knapp 465 000 Euro. Das entspricht 50 Prozent der vorgesehenen Gesamtsumme von über 928 000 Euro. So steht es in einer Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Nese Erikli (Grüne), die auch über weitere Förderungen im Kreis Konstanz mit einer Gesamtsumme von knapp einer Million Euro informiert. Erikli ist Mitglied im Ständigen Ausschuss, der auch für den Tourismus zuständig ist.

Reichenau erhält Geld für zwei Projekte

Mehr als 329 000 Euro sollen auf die Reichenau fließen. Dort gibt es für den Bau eines Parkplatzes in Mittelzell über 210 000 Euro (geplante Gesamtkosten: 420 000 Euro). In den Bau eines Infopoints mit WC-Anlage fließen über 128 000 Euro, was laut Nese Erikli ebenfalls der Hälfte der Baukosten entspricht. Auch die zunehmende Zahl von Wohnmobilisten kommt in den Genuss eines Projektes. In Radolfzell wird fast eine Million Euro für einen neuen Wohnmobilstellplatz auf der Mettnau ausgegeben. 15 Prozent davon, knapp 135 000 Euro, bezahlt laut der Mitteilung das Land.

Landesweit werden 27 Projekte gefördert

Damit fließen laut Nese Erikli 13 Prozent der sieben Millionen Euro in den Landkreis Konstanz, mit denen das Land 2019 die touristische Infrastruktur fördere. 27 Projekte würden landesweit unterstützt. Das Fördervolumen sei um jährlich zwei Millionen Euro erhöht worden denn, so Erikli: „Die Kommunen sind wichtige Partner für die touristische Entwicklung des Landes.“ Wichtig sei ihr, die Grundlage des Tourismuswachstums dauerhaft, aber nachhaltig zu sichern.

Landesweit 24,8 Milliarden Euro Umsatz im Tourismus

Mit der Förderung würden Investitionen von mehr als 32 Millionen Euro angestoßen. Landesweit seien nach Angaben des Justizministeriums 2018 bis einschließlich November 51,34 Millionen Übernachtungen registriert worden, 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. 11,09 Millionen davon seien auf internationale Gäste entfallen. Der Umsatz im Tourismus habe die Marke von 24,8 Milliarden Euro erreicht.