Die Ausflugsschiffe auf dem Bodensee sind für viele Fahrgäste ein Ort, an dem sie entschleunigt die Seele baumeln lassen. Aber es geht auch anders, beispielsweise am Samstag, 18. Mai. Party satt verspricht Christian Biehler als Veranstalter des zweiten Lake Off Music Boat Festivals auf dem Bodensee. Angesprochen sind tanzfreudige Fans von Urban und Electronic Music. Vier Tanzflächen (Floors) gibt es laut Christian Biehler auf dem Schiff und 14 renommierte DJs stehen an den Turntables, wie die Plattenteller in der Szene genannt werden.

Ausdrücklich weist Christian Biehler darauf hin, dass es sich nicht um eine Mallorca-Party handelt. Der Krauchenwieser erzählt von sich, dass er vor 20 Jahren das No Stress Festival gegründet hat, das vor zwei Jahren eingestellt wurde. Als professioneller DJ betrachte er Events wie das Lake off Music Boat Festival weniger unter dem kommerziellen Gesichtspunkt, sondern: „Wir wollen hier etwas aufziehen und die nächste Generation musikalisch erziehen und langfristig eine Subkultur aufbauen.“

Anlegestellen in Konstanz und Meersburg

Von 20 bis 2 Uhr am Samstag soll die Party auf der MS München dauern, die um 19.45 Uhr in Konstanz ablegt und um 20.45 Uhr in Meersburg. In Konstanz ist die späteste Anreise bis 19.30 möglich, Ausstieg um 1.15 Uhr, in Meersburg Anreise bis 20.30 Uhr, Ausstieg um 2 Uhr.

Die Tickets kosten zwischen 16,99 und 55,90 Euro. Der Veranstalter hat einen Zubringerdienst per Bus organisiert. Die genauen Haltestellen und Zeiten sowie Infos unter anderem zu den 14 DCs gibt es im Internet: www.facebook.com/events/847681905620580

Verlosung: Ganz umsonst kommen die Gewinner von zehnmal zwei Tickets am 18. Mai auf das Lake Off Music Boat. Besonders fix geht‘s per Telefon: Unter (0 13 79) 37 05 00 05 kann man bis Donnerstag, 16. Mai, um 12 Uhr seinen Namen und Wohnort unter dem Lösungswort „Lake Off“ angeben (der Anruf kostet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom). Die Gewinner werden am Freitag, 17. Mai, im SÜDKURIER veröffentlicht. Die Gewinner erhalten ihre Karten an der Abendkasse.