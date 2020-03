Erst einer, dann zwei, nun fünf. Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Konstanz steigt langsam, aber stetig an. Seit gestern gibt es im Kreis drei neue labordiagnostisch bestätigte Fälle. Zwei Personen aus Konstanz und eine aus Gottmadingen haben sich mit dem Erreger SARS-CoV-2 angesteckt. Das teilt das Landratsamt Konstanz mit. Laut Pressemitteilung haben sich die Personen während eines Aufenthalts in Südtirol und Tirol mit dem Virus angesteckt.

Infizierter besuchte Gottesdienst der Hillsong Church

Die Zahl der Ansteckungen könnte aber jetzt schneller steigen. Denn einer der Erkrankten hat am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr den Gottesdienst der Hillsong Church in Konstanz besucht. „Aus vorsorglichen Gründen werden alle Besucher des Gottesdienstes gebeten, besonders aufmerksam gegenüber der eigenen Gesundheit zu sein und mögliche, auch leichte, Erkältungssymptome sowie Husten oder Fieber ernst zu nehmen.

Das Gesundheitsamt empfiehlt, ein Krankheitstagebuch zu führen“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Das Tagebuch findet man auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts: www.rki.de.

Bei Symptomen telefonisch an Hausarzt wenden

Betroffene Personen werden aufgefordert, bei Symptomen zuhause zu bleiben und sich telefonisch an ihren Hausarzt zu wenden. „Tests an symptomfreien Personen werden nicht durchgeführt. Das könnte zu falschnegativen Testergebnissen führen, da Coronaviren in diesem Stadium noch nicht nachweisbar sind“, teilt das Landratsamt mit. Übersetzt heißt das: In frühen Stadien der Krankheit, ist der Virus noch nicht nachweisbar.

Coronavirus im Thurgau Im Kanton Thurgau haben sich zwei weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann und eine 37-jährige Frau. Beide stammen aus der Region Arbon. Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Fälle im Kanton Thurgau auf drei. Zudem hat das BAG die Empfehlungen zum Umgang mit erkrankten Personen und mit Kontaktpersonen der aktuellen Lage angepasst. Die beiden positiv getesteten Personen haben sich unabhängig voneinander vermutlich in Österreich angesteckt. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Im Kanton Thurgau wurden bisher 141 Personen auf das Coronavirus getestet.

Die beiden zuvor gemeldeten bestätigten Fälle in Singen und auf der Höri, die auch in Tirol und Südtirol im Urlaub waren, hätten aber keinen Kontakt zu den neuen Erkrankten gehabt. „Es gibt keine Berührungspunkte zwischen den zwei anderen Betroffenen“, erklärt Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes Konstanz.

OB Burchardt sagt: „Seit einigen Tagen darauf vorbereitet“

„Wir müssen mit mehr rechnen“, sagte Stefan Bushuven, Oberarzt des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, noch bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Einen Tag später erfüllt sich seine medizinische Vorhersage. OB Uli Burchardt strahlt Zuversicht aus: „Mit dem Auftreten des neuartigen Corona-Virus in Konstanz haben wir gerechnet und uns seit einigen Tagen darauf vorbereitet. Wir haben in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zahlreiche Vorsorgemaßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“, sagt er.

Es bestehe kein Grund zur Panik. Er bitte auch darum, dass alle Menschen mit Erkältungssymptomen daheim bleiben.

Soziale Kontakte auf ein Minium reduzieren

Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden, appelliert Marcus Schuchmann, Ärztlicher Direktor am Klinikum Konstanz, an die Verantwortung des einzelnen: „Nehmen Sie auch leichte Erkältungssymptome ernst und vermeiden Sie Kontakte zu anderen Personen so gut wie möglich. Melden Sie sich gegebenenfalls krank und schicken Sie ihre Kinder nicht in die Schule oder den Kindergarten und bleiben Sie Veranstaltungen mit vielen Menschen fern.“

Frank Hinder, Ärztlicher Direktor der Hegau-Bodensee-Kliniken (HBK) und Leiter des Corona-Krisenstabs im HBK, erklärt warum das ein guter Rat ist: „Die Risikogruppe sind Senioren. Kinder sind zwar nicht so stark betroffen, aber sie sind zur Ausbreitung bei.“

Neuer Verdacht: Ging der infizierte Lehrer zur Schule?

Indes taucht ein neuer Verdacht auf: Der erste Infizierte aus dem Landkreis Konstanz, ein Lehrer aus Singen, soll nach den Fasnachtsferien zur Arbeit gegangen sei. Zu diesem Zeitpunkt soll der Lehrer bereits an dem Virus erkrankt gewesen sein. Marlene Pellhammer sagt auf Nachfrage des SÜDKURIER: „Das kann ich nicht bestätigen.“ Nach Kenntnisstand des Gesundheitsamtes, welches im Landratsamt angesiedelt ist, sei der Betroffene nicht zur Arbeit gegangen. Auch habe mal alle Kontaktpersonen des Erkrankten mit Abstrichen getestet. „Alle negativ. Selbst die engsten Verwandten“, sagt sie.

Hier finden Sie das Krankentagebuch:

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktpersonen.htm