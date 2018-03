Singen Kreis-CDU nimmt Europawahl ins Visier

Der Europa-Abgeordnete Andreas Schwab war Gastredner beim Kreisparteitag der CDU. Doch auch die deutsche Bundespolitik spielte bei dem Treffen eine Rolle.

Die CDU im Landkreis Konstanz wirkt auch auf Bundesebene nachdrücklich und erfolgreich mit. Beim Kreisparteitag der Union in der Bildungsakademie in Singen führte dies Kreisvorsitzender Willi Streit vor Augen. Er erinnerte daran, dass im vergangenen Dezember der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Fabio Crivellari einen Antrag auf Erarbeitung eines neuen CDU-Grundsatzprogramms gestellt habe. Inzwischen habe die Bundespartei den Vorschlag tatsächlich aufgegriffen. Auch CDU-Bundestagsabgeordneter Andreas Jung lobte die Initiative. CDU-Kreischef Streit machte deutlich, die große Koalition sei die Chance für eine gute und richtungsweisende Politik. Die Zeit des Lamentierens und der Nörgelei sei vorbei.

„Wir Baden-Württemberger sind stark in Berlin, darauf können Sie sich verlassen“, sagte der Konstanzer Bundestagsabgeordnete Andreas Jung in seiner Bewertung der Kabinettsbildung. Wer nur auf die Ministerriege schaue, mache einen Fehler. Denn die wichtige Position des Bundestagspräsidenten habe mit Wolfgang Schäuble ein Baden-Württemberger inne. An der Spitze des Bundestages stehend, habe sein Wort enormes Gewicht. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder, der auch ein Baden-Württemberger ist, habe ebenfalls sehr viel Einfluss. Sein Wort habe bei allen wichtigen Entscheidungen Gewicht, das gelte auch für den Koalitionsvertrag. Mit diesen beiden Politikern verfüge der westliche Bodensee über hochkarätige Ansprechpartner im Berliner Parlament.

Der Kreisparteitag der Union beschäftigte sich in Singen auch mit dem wichtigen Thema Europawahl. 84 stimmberechtigte Mitglieder wählten die Vertreter für die Bezirks- und Landesvertreterversammlungen zu der im nächsten Jahr stattfindenden Europawahl. Als Europaabgeordneter der CDU kennt sich Andreas Schwab bestens mit der Europapolitik aus. Er referierte über komplexe europäische Themen. Dabei machte er deutlich, wie wichtig die Arbeit im Europäischen Parlament und der Zusammenhalt der einzelnen Mitgliedsstaaten sei. Schwierige Aufgaben seien zu lösen, so Schwab. Dabei müssten die EU-Mitgliedsstaaten strittige Themen gemeinsam angehen und den Zusammenhalt verbessern.

Stabilität müsse geschaffen werden, so stellte Schwab heraus. Mit Blick auf die Politik des US-Präsidenten Donald Trump machte Schwab deutlich, wie wichtig eine vernünftige Zusammenarbeit sei. Die Flüchtlingskrise und das Aufkommen extremer Parteien stellten eine Bewährungsprobe für die europäische Einheit dar. Die große Aufgabe bei der Europawahl sieht Schwab darin, für Parteien zu werben, die Europa zusammen halten wollen. Mit dem Ziel, dass Europa in der Welt mit einer Stimme spricht. Schwab ist seit 2004 Mitglied im EU-Parlament.