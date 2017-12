Konstanz Konstanzer Landrat will notfalls wegen Asylkosten klagen

Auf den Landkreis Konstanz kommen 2018 in der Flüchtlingsbetreuung hohe finanzielle Belastungen zu. Es geht um 15 Millionen Euro, die das Land Baden-Württemberg wohl nicht erstattet. Für einen solchen Fall erwägt Landrat Frank Hämmerle eine Klage. Erste Rückendeckung kam im Kreistag vom früheren grünen Landtagsabgeordneten Siegfried Lehmann.

Die Lage ist ernst, die Stimmung gereizt. Vor den Haushaltsberatungen des Kreistags im Januar türmt sich ein finanzielles Problem auf. Der Landkreis muss 2018 für Unterbringung und Lebensunterhalt von Asylsuchenden rund 15 Millionen Euro bezahlen, die vom Land Baden-Württemberg nicht erstattet werden, weil sich der Personenkreis bereits 24 Monate im Landkreis aufhält, ohne dass klare Verhältnisse über den weiteren Aufenthalt geschaffen wären. Gleichwohl sieht Landrat Frank Hämmerle das Land in der Pflicht, den Betrag zu übernehmen. "Wir zahlen für Aufgaben, die wir nicht bestellt haben", formulierte der Landrat am Montag, bevor er den 322 Millionen Euro schweren Entwurf für den Kreishaushalt 2018 in der Kreistagssitzung einbrachte.

Hämmerle verweist auf den Konnexitätsgrundsatz in der Landesverfassung. Danach müsse das Land bei Pflichtaufgaben der Kommunen "die nachlaufenden Kosten" übernehmen. Es gehe nicht an, dass die Kostenerstattungen im Bereich Asyl nur auf 24 Monate begrenzt seien. Er verweist auf die Regelung in anderen Bundesländern. In Bayern und Niedersachsen zum Beispiel zahle das Land auch nach Ablauf der Frist weiter. Für die baden-württembergischen Landkreise gehe es 2018 um ein Defizit von 300 Millionen Euro. Der Landkreistag befindet sich bezüglich der Kostenübernahme derzeit in Verhandlungen mit dem zuständigen Ministerium. "Wenn die Verhandlungen keinen Erfolg haben, sollte wir uns überlegen, ob wir mit einigen anderen Landkreisen klagen", so Hämmerle. Er hält eine solche Klage, für die es eines Kreistagsbeschlusses bedürfte, für aussichtsreich.

Mit Protesten der 25 Städte und Gemeinden im Landkreis gegen ein gerichtliches Vorgehen ist eher nicht zu rechnen. Denn die Kommunen werden aufgrund der Zusatzkosten in Sachen Asyl bei der Finanzierung des Kreishaushalts ordentlich zur Kasse gebeten. Die Kreisumlage, also der Finanzierungsanteil der Kommunen am Kreishaushalt, soll 2018 allein wegen der Kosten für Asylsuchende um vier Prozentpunkte steigen. Dabei entspricht ein Prozent einer Summe von etwa 3,6 Millionen Euro. Mit einer weiteren Liste steigender Ausgabeposten (plus 1,5 Prozentpunkte) würde die Kreisumlage von 29,9 Prozent auf 35,7 Prozent steigen. Damit müssen alle Kommunen tiefer in die Tasche greifen, auch jene, deren Steuerkraft im für die Zahlungen entscheidenden Berechnungsjahr 2016 zurückgegangen war. Auf Basis des Haushaltsentwurfs für den Landkreis kommt die Stadt Konstanz als größter Zahler auf 40,1 Millionen Euro (2017: 39.7 Millionen). An zweiter Stelle rangiert Singen mit 21 Millionen Euro (2017: 20,5). Radolfzell soll 16 Millionen Euro Kreisumlage an den Landkreis abführen (2017: 12,4). Die Stadt Stockach müsste statt 6,4 in 2017 nun 8,3 Millionen Euro einbringen.