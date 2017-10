Kreis Konstanz Konstanzer Fasnachts-Urgestein Alfred Heizmann verstorben

Trauer über den Tod eines der bekanntesten und beliebtesten Konstanzer. Alfred Heizmann ist am Montag überraschend verstorben.

Plötzlich und unerwartet ist am Montagvormittag der weithin bekannte Fasnachts-Star Alfred Heizmann gestorben. Die Narrengesellschaft Niederburg, der er seit Jahrzehnten angehörte, hat er ebenso geprägt wie die Konstanzer Fasnachts-Szene insgesamt. Geprägt und Werte vermittelt hat er aber auch beruflich als Religionslehrer. „Er hat die Bühne und die Menschen geliebt“, sagt Mario Böhler, Präsident der Narrengesellschaft Niederburg, erschüttert vom plötzlichen Tod seines großväterlichen Freundes.

„Für uns ist es ein harter Schlag und ein herber Verlust“, so Böhler weiter. Der eigentlich für den 11. November geplante Fasnachts-Auftakt der Narrengesellschaft Niederburg wird auf den 6. Januar 2018 verschoben, denn keiner der Narrenfreunde kann und will so rasch zur Tagesordnung übergehen.



Heizmann wurde 1949 in Wurmlingen geboren und lebte seit Mitte der 70er-Jahre in Konstanz, zuletzt auf der Reichenau. Neben seiner unnachahmlichen Art mit abgeschnittenen Strick-Handschuhen und Häkelmütze in der Bütt', war er auch als Dichter und Mundart-Experte eine Größe.