Trauer über den Tod eines der bekanntesten und beliebtesten Konstanzer. Alfred Heizmann ist am vergangenen Montag überraschend verstorben. Weggefährten erinnern sich an einen "liebenswürdigen Menschen mit Charakter und Rückgrat".

Plötzlich und unerwartet ist am Montagvormittag der weithin bekannte Fasnachts-Star, Mundart-Dichter und Autor Alfred Heizmann gestorben. Die Narrengesellschaft Niederburg, der er seit 1980 angehörte, hat er ebenso geprägt wie die Konstanzer Fasnachts-Szene insgesamt. Geprägt und Werte vermittelt hat er, der 1949 in Wurmlingen geboren wurde, Theologie studierte, seit den 1970er Jahren in Konstanz, respektive auf der Insel Reichenau lebte, nicht nur mehr als 30 Jahre lang als katholischer Religionslehrer an der Berufsschule, sondern auch im Alltag.

Fassungslos und erschüttert sind alle Familienmitglieder, Freunde und Weggefährten ob des unerwarteten Todes. „Es zieht mir ein Stück weit den Boden unter den Füßen weg“, sagt der junge Niederburg-Präsident Mario Böhler. „Ich bin wirklich traurig“, denn er hat Alfred Heizmann als großväterlichen Freund, ehrlichen und zugleich stets auch kritisch hinterfragenden Ratgeber und einen Menschen, der ihn bestärkte, mehr als geschätzt. „Als katholischer Religionslehrer hatte er ein Grundverständnis, den anderen mit seinen Eigenheiten anzunehmen, denn der liebe Gott hat ihn ja genauso geschaffen“, formuliert Mario Böhler. Alfred Heizmann war naturverbunden. „Bio hat er schon gelebt, als es diesen Begriff des biologischen Anbaus noch gar nicht gab“, so Böhler. Vor allem aber Heizmanns Gabe, Werte zu vermitteln und sich für andere Menschen einzusetzen, beispielsweise in der Flüchtlingsarbeit, hebt Mario Böhler hervor.

Alfred Heizmann: Mahner für Toleranz

Alfred Heizmann war ein Fasnachter der alten Schule. Er verstand es, die Klaviatur der humoristischen Spielarten perfekt zu beherrschen, wurde ob seiner geschliffenen Verse bewundert und fand stets die passenden Worte. Als Büttenredner hielt er den Menschen den Spiegel vor, allerdings ohne zu verletzen. Und: Seine Reden hatten Substanz, nicht zuletzt dann, wenn er die leisen Töne anstimmte, auf das Unrecht in der Welt hinwies und zu Toleranz und friedlichem Miteinander mahnte. Dass Alfred Heizmann Theologie studiert und mehr als 30 Jahre lang als katholischer Religionslehrer junge Menschen an den Glauben heranführte, war nicht nur in seinen Büttenreden spürbar, sondern in jeder Begegnung: Alfred Heizmann lebte seinen Glauben, ungekünstelt, auf ehrliche Weise.

„Vor ein paar Tagen haben wir uns getroffen und er hat mir seine Rede für den 11.11. vorgetragen“, erzählt Heinz Maser, Ehrenpräsident der Niederburg und Weggefährte von Alfred Heizmann. „Unfassbar. Es ist furchtbar, dass dieser großartige Mensch uns mit nur 68 Jahren verlassen hat. Ich habe es noch nicht verkraftet“, sagt Maser.

Alfred Heizmann war das „Gesicht der Niederburg“.

Am 11.11.1980 wurde er in den 13-Rat ernannt, trat zum ersten Mal auf der Bühne im Sankt Johann auf und begeisterte das Publikum mit seinen Bauernregeln. „Nach wenigen Minuten war es wie ein Paukenschlag. Mit seiner Spielfreude hat er die Zuschauer für sich eingenommen“, erinnert sich Maser. „Als mein Vize hat er beinahe zehn Jahre lang gemeinsam mit uns Ziele entwickelt, um die Narrengesellschaft voranzubringen. Im Jahr 2005 ist er ausgeschieden, wurde Ehrenrat, allerdings als einziger mit Sitz und Stimme“, so Maser über Heizmann, der Zeit seines Lebens mit den höchsten Würden, die in Narrenkreisen vergeben werden, ausgezeichnet wurde. „Er war ein Solitär“, sagt Heinz Maser über seinen Weggefährten. „Mit ihm konnte man über Gott und die Welt philosophieren, denn er war intelligent und belesen, war ein sensibler, nachdenklicher, liebenswerter und liebenswürdiger Mensch mit Charakter und Rückgrat, der mit Herz und Sympathie auf andere zugegangen ist.“

„Für uns ist es ein harter Schlag und ein herber Verlust“, stellt Mario Böhler fest. Gleich zur närrischen Tagesordnung kann und will kein Niederbürgler übergehen, denn ihnen ist es „ums Niederbürglerherz so wind und weh“. Deshalb verschiebt die Narrengesellschaft den eigentlich für den 11. November 2017 vorgesehenen Fasnachtsauftakt auf den 6. Januar 2018.

Die Trauerfeier für Alfred Heizmann findet am Dienstag, 7. November, um 14 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Niederzell auf der Insel Reichenau statt.