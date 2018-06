November für November ist für ambitionierte Köche der wichtigste Monat im Jahr. November für November fiebern Spitzenköche diesem Augenblick entgegen. Denn alle Jahre wieder vergibt der wohl renommierteste Restaurantführer Guide Michelin die höchste Auszeichnung, die ein Koch bekommen kann: ein, zwei oder drei Michelin Sterne. Dieser kleine, rote Stern, der eher an ein Blümchen erinnert, verschafft seinem Träger enorme Bedeutung und Aufmerksamkeit. Die Spitzenköche der zur Zeit 292 ausgezeichneten Restaurants in Deutschland wähnen sich im Sternenhimmel. Doch lange darin schwelgen können sie nicht, denn nach dem Stern ist vor dem Stern.

Köche, die einen oder mehrere Sterne erkocht haben, sind ehrgeizige, disziplinierte Menschen, die ihren Beruf lieben. Sie zählen nicht die Stunden, die sie in der Restaurantküche stehen und ihren Köchen, die meist nach ein bis zwei Jahren weiterziehen, die Qualitätsstandards beibringen. Für Dirk Hoberg ist sein Beruf gleichzeitig sein Hobby. 2011 erhielt der Küchenchef des Ophelia in Konstanz seinen ersten Michelin-Stern. Ein Jahr zuvor war das Gourmetrestaurant eröffnet worden. 2012 folgte der zweite Michelin-Stern. "Ich habe den Anspruch, jeden Tag besser zu sein", sagt Hoberg. Schließlich ist für ihn mit gerade mal 35 Jahren noch lange nicht Schluss. Er will weiter, den dritten Stern stets im Visier.

Dabei wusste Hoberg, der aus Osnabrück stammt, überhaupt nicht, auf was er sich mit einer Kochlehre einlässt. Kochen war damals keine besondere Leidenschaft von ihm, gesteht er. Aber er habe gerne etwas Besonderes gegessen. Von Bratkartoffeln und Grünkohl ging es schnell in die Sternerestaurants. "Mein Spieltrieb, mein Ehrgeiz war geweckt", erinnert er sich. Auch wenn es ihm missfiel, plötzlich Gemüsestücke mit dem Lineal messen zu müssen. Es folgten verschiedene Stationen, auch die Schwarzwaldstube in Baiersbronn (drei Sterne). Eine der schönsten Zeiten verbrachte er im Zwei-Sterne-Lokal Tristan auf Mallorca, in dem er Jochen Fecht kennenlernte. Dieser holte 2014 mit seinem neu eröffneten Restaurant San Martino einen weiteren Michelin-Stern nach Konstanz.

Dirk Hoberg, vor kurzem Vater einer Tochter geworden, weiß, dass es ein Privileg ist, mit acht Köchen, zwei Spülern und fünf Service-Mitarbeitern fünf Tage die Woche modern interpretierte Haute Cuisine im Ophelia zu präsentieren. In dem besonderen Ambiente der Jugendstilvilla des ehemaligen Seehotels von Kochlegende Bertold Siber haben heute 40 Gäste Platz. Die Villa an der Seestraße wurde in das neugebaute und 2008 eröffnete Hotel Riva integriert, deren Inhaber Peter und Birgit Kolb sind. "Eine perfekte Symbiose", findet Dirk Hoberg. Denn es gibt einen Spruch: Wenn man mit einem Gourmetrestaurant ein kleines Vermögen verdienen will, sollte man ein großes mitbringen. Dirk Hoberg schreibt sich die zwei Michelin-Sterne nicht alleine auf seine Kochjacke: "Es ist der Koch, das Küchenteam und das Haus." Das Einzugsgebiet seiner Gäste reicht von Stuttgart über Zürich bis München.

Sternekoch Jochen Fecht muss anders kalkulieren. Der 46-Jährige betreibt mit Restaurantleiter Thomas Haist im Grunde zwei Restaurants in einem. Fünf Tage die Woche können 70 Gäste mittags und abends im San Martino Bistro à la carte essen und drei Tage die Woche können sich 18 Gäste abends in einem abgetrennten Bereich im Gourmetrestaurant verwöhnen lassen. Die Teller werden aus einer Küche geschickt, von vier Köchen, zwei Lehrlingen, einem Spüler und vier Servicekräften. Was einen Vorteil hat: Die Bistro-Gäste profitieren vom Gourmetrestaurant, weil viele Grundprodukte für den Gourmetbereich hergestellt und auch im Bistrobereich eingesetzt werden. "Unsere Einnahmequelle ist das Bistrorestaurant", sagt Jochen Fecht ganz klar. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Gourmetrestaurant ist der Kreativbereich, in dem sich der Spitzenkoch, der aus der Siber-Schule stammt, ausleben kann, ständig bestrebt, die Geschmacksrichtungen zu intensivieren. Diese Auszeichnung sei die Belohnung für die harten Jahre, die hinter ihm liegen, sozusagen der "Ritterschlag" für sich und sein Team.

Er kombiniert gerne Geschmacksrichtungen, die der Gast sich nicht vorstellen kann. Jochen Fecht zeigt dies in seinem San Martino Gourmet in Konstanz auf harmonische Weise und wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. | Bild: Matthäus Kloc

Beständig seit 15 Jahren am Markt ist das Falconera in Schienen. Wenn man die Türe zur ehemaligen alten Mühle öffnet, fällt der Blick als erstes in die Küche von Johannes Wuhrer. Hier pflegt der Spitzenkoch an vier Tagen in der Woche mittags und abends seine eigene Philosophie eines Ein-Sterne-Restaurants. Oben auf dem Schiener Berg, abseits der Verkehrsströme, möchte der 49-Jährige seine rund 50 Gäste mit traditioneller, frischer Küche entschleunigen. Ihm zur Seite stehen seine Frau Anne, die Hotelfachmeisterin ist, drei Köche, ein Spüler und vier Servicemitarbeiter.

Johannes Wuhrer (zweiter von rechts) ist sich sicher: Tischkultur macht glücklich. Seit 2004 besitzt das Restaurant Falconera auf dem Schiener Berg einen Michelin-Stern. Seine Angestellten zu fördern, liegt ihm am Herzen. | Bild: Falconera

Er und seine Frau haben viele Jahre in der gehobenen Gastronomie gearbeitet, bevor sie die alte Mühle auf der Höri gekauft haben. Ziel war, an einem ruhigen Ort ein Restaurant zu betreiben, an dem sie mit ihren zwei Kindern auch leben können. An einen Michelin-Stern haben sie zunächst nicht gedacht. Doch der kam 2004 und ist geblieben. "Wir werden nicht reich, wir haben aber über die Jahre menschlich viel gewonnen", bringt es Anne Wuhrer auf den Punkt. Mit seiner Philosophie will Johannes Wuhrer, der aus einer Singener Architektenfamilie stammt, auch seine Angestellten ein Stück entschleunigen. Indem er ihnen zeigt, auch in diesem Job ist Freizeit möglich. Denn, da sind sich alle drei Sterne-Köche einig, sollte der Beruf als Koch wieder mehr geschätzt werden, auch abseits des Sternenhimmels.

Sie kommen unter falschem Namen und testen Qualität, Geschmack und Originalität

Ralf Flinkenflügel ist Chefredakteur des Restaurantführers Guide Michelin und testet Restaurants. Meist bestellen sie einen Tisch für Zwei, kommen aber allein.

Warum gibt es kein öffentliches Foto von Ihnen?

Ich möchte unerkannt bleiben und wie jeder andere Gast behandelt werden, also auf keinen Fall bevorzugt.

Ist Ralf Flinkenflügel Ihr richtiger Name?

Das ist tatsächlich mein Name.

Die Restaurant-Tester heißen bei Ihnen Inspektoren. Wie viele Inspektoren schicken Sie im Jahr in Restaurants in Deutschland?

Inklusive mir sind es 12 Personen. Dazu bekommen wir Unterstützung aus Belgien, Frankreich, Italien und England.

Wie oft ist der Chef im Jahr selbst auf Test-Reise und wie lange machen Sie Ihren Job schon?

Ich selber teste im Jahr ca. 150 Restaurants und bin seit 25 Jahren beim Guide Michelin.

Auf welcher Grundlage entscheiden Sie, welches Restaurant getestet wird und wie oft?

Wir überprüfen regelmäßig alle Restaurants, die wir empfehlen. Dazu kommen noch Restaurants, die uns von Lesern empfohlen worden sind oder neu eröffnet haben. Sollten wir zum Beispiel in einem Restaurant eine sehr gute Erfahrung gemacht haben, das heißt es könnte für einen Stern infrage kommen, testen weitere, unterschiedliche Inspektoren erneut dieses Restaurant, bis wir uns ein umfangreiches Bild gemacht haben. Genauso sieht es beinegativen Erfahrungen aus.

Reservieren Ihre Inspektoren einen Tisch unter falschem Namen?

In der Regel ja.

Sie bestellen, essen, bezahlen und bewerten. Wer legt am Ende fest, wer einen Stern bekommt und wer nicht?

Wir setzen uns im Sommer mit der französischen Direktion zusammen und besprechen alle Testergebnisse und entscheiden dann gemeinsam.

Nach welchen Kriterien wird bewertet und wo liegt der Unterschied zwischen ein, zwei oder drei Sternen?

Bewertet wird nach international einheitlichen Kriterien: Produktqualität, Know-how des Küchenchefs, Geschmack, Originalität der Gerichte sowie Beständigkeit auf Dauer und überdie gesamte Speisekarte hin. Ein 1-Stern-Restaurant sollte alle diese Kriterien erfüllen. Bei einem 2-Sterne-Restaurant sollte zudem eine ganz eigene Handschrift zu erkennen sein. Die 3-Sterne-Köche sind Trendsetter, deren Gerichte dann nicht selten von anderen Köchen kopiert werden.

Wie wird man Test-Esser für den Guide Michelin?

Voraussetzung ist eine Ausbildung zum Koch und eine mehrjährige Erfahrung in der deutschen und europäischen Spitzengastronomie. Alle neu eingestellten Inspektoren durchlaufen bei uns eine mehrmonatige Ausbildung.

Machen Sie mit Ihrem berühmten roten Buch Köche zu Göttern?

Sicherlich erlangen gerade die mit einem oder mehreren Sternen ausgezeichneten Küchenchefs medial eine besondere Aufmerksamkeit. Schlussendlich ist es aber der Verdienst der Küchenchefs und ihrer Teams, die sich diese Anerkennung hart erarbeitet haben.

