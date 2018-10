Sabrina Weidlich, CDU-Vorsitzende Radolfzell

Bild: Jarausch, Gerald

"Langweilig? Überhaupt nicht", antwortet Sabrina Weidlich auf die Aussage, dass die meisten jungen Menschen so die Kommunalpolitik sehen. "Gerade lokale Politik gestaltet unseren Alltag. Ich finde es wichtig, sich zu informieren, mitzugestalten, mitzubestimmen", sagt Weidlich.

Die 21-Jährige ist ein Radolfzeller Urgewächs, sie kennt die Stadt, die Veränderungen und die Konflikte, die manchmal daraus resultieren. Aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, "war der Weg in die CDU nicht so weit." Und der Weg nach oben schnell: Im Sommer wurde sie mit großer Mehrheit zur Vorsitzenden des CDU-Stadtverbands gewählt und will 2019 für den Gemeinderat kandidieren.

"Natürlich gab es den ein oder anderen, der skeptisch war, weil ich eben noch keine Erfahrung habe." Insgesamt habe sie aber enorm viel Unterstütung und Zuspruch erfahren. Hat sie denn Zweifel, all das neben dem Studium zu schaffen? "Nein", sagt Weidlich bestimmt. "Man wächst mit seinen Aufgaben." Politik will sie für möglichst alle machen – für die Jungen, die Alten, die dazwischen. "Sich eine Wählergruppe rauszupicken, geht nie gut".

Stephan Kühnle, Stadtrat in Konstanz

Bild: Pfanner, Sandra

Stephan Kühnle fing früh an mit der Politik: Als Schülersprecher engagierte er sich an seiner ehemaligen Schule in Weinsberg, später in der Studierendenvertretung an der Universität in Konstanz und seit 2014 für die Freie Grüne Liste im Gemeinderat.

Mit mehr als 11.000 Stimmen war der damalige Lehramtsstudent-Student unter den 15 Kandidaten mit den meisten Stimmen. Kühnle ist heute 29, hat eine Tochter, macht grüne, pragmatische Politik – und spricht damit eine große Wählerschaft in Konstanz an.

Als Stadtrat hat er unter anderem den Ausbau von Fahrradstraßen und der Kinderbetreuung vorangetrieben, Baugemeinschaften und die Gründerszene gefördert. Kühnle hat vieles erreicht, die Erfolge haben aber auch viel Zeit gekostet – gerade, wenn man wie er nun in den Beruf einsteigt und eine Familie hat.

Noch einmal kandidieren wird er deshalb 2019 nicht, sagt aber: "Ich wünsche mir, dass der Gemeinderat bunter wird. Dafür braucht es natürlich Menschen, die sich einbringen und auch Wählerinnen und Wähler, die unbekannten Gesichtern eine Chance geben. Das war 2014 als 25-Jähriger meine Chance."

Konstanz Sitzungsvorlagen statt Netflix: Unsere Autorin schreibt, warum es wichtig ist, dass junge Menschen in die Politik gehen Das könnte Sie auch interessieren

Benjamin Mors, Bürgermeister von Steißlingen

Bild: Tesche, Sabine

Er ist der jüngste Bürgermeister im Hegau. Der 27-jährige Benjamin Mors wurde mit einer überwältigenden Mehrheit von rund 80 Prozent der Stimmen gewählt und löste Artur Ostermaier ab, der nach 40 Amtsjahren in den Ruhestand ging. "Für die Gemeinde bricht eine neue Ära an“, sagte Landrat Frank Hämmerle am Wahlabend. Das war vor rund einem Jahr.

Überrascht, sagt Mors, hat ihn bisher nichts. Schon lange vorher hatte er sich intensiv mit den Themen auseinandergesetzt und viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Transparenz und Kommunikation auf Augenhöhe vor politischen Entscheidungen seien heute sehr wichtig, so Mors.

Auf seiner Liste ganz oben stehen die Themen Wohnen und Wirtschaft. Ein neues Wohngebiet soll bald erschlossen werden und Mors will zusammen mit dem Gemeinderat die weitere Ansiedlung von Firmen vorantreiben. Innerhalb der Verwaltung will er einiges in Richtung Digitalisierung verändern, sodass beispielsweise bestimmte Behördengänge von zuhause über das Internet erledigt werden können – aber auch immer die Möglichkeit bleibt, persönlich vorbei zu kommen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein