von Petra Reichle

7240 Kilogramm – hinter dieser Zahl verbergen sich 739 Weihnachtspakete voller Hilfsgüter, unzählige Stunden ehrenamtlichen Engagements und nicht zuletzt der beispielhafte Einsatz der unermüdlichen Helfer des Jugendrotkreuzes (JRK) des Deutschen Roten Kreuzes im Kreisverband Konstanz.

Das wird beim Jugendrotkreuz gemacht Im Landkreis Konstanz engagieren sich innerhalb der 16 Ortsverbände rund 200 Jugendliche (Stand 2018) im Jugendrotkreuz (JRK). Grundgerüst der Jugendarbeit sind die Gruppenstunden, in denen Erste-Hilfe-Maßnahmen geübt, Projekte geplant und Workshops durchgeführt werden. Durch altersgerechte Aktivitäten sollen die Jugendlichen an die Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) herangeführt werden. In Kooperation mit 50 Schulen im Landkreis organisiert das JRK zudem Schulsanitätsdienste. Neben dem sozialen Engagement bietet das JRK den Jugendlichen auch gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Zeltlager. Interessierte können direkt über den Kreisverband oder die Ortsverbände Kontakt zum JRK aufnehmen – neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.

Nachdem die beteiligten Ortsvereine bereits Wochen im Voraus Spenden gesammelt und Pakete vorbereitet hatten, ist an einem Samstag im Dezember die Leitstelle des Kreisverbandes in Radolfzell Schauplatz der Hilfsaktion. Aus allen Ecken des Landkreises treffen die Transportfahrzeuge der beteiligten Ortsvereine ein – allesamt vollgepackt mit Weihnachtspaketen. Die Jugendlichen der Ortsvereine ließen es sich nicht nehmen, den Lastwagen, der die Hilfspakete direkt nach Ungarn transportieren soll, selbst zu bepacken.

Aktion hat auch einen erzieherischen Wert

„Durch Hilfsaktionen wie die Weihnachtspaket-Aktion helfen wir nicht nur bedürftigen Menschen, sondern vermitteln den Kindern und Jugendlichen im JRK, dass man auch im Kleinen Anderen helfen kann“, sagt Carmen Domka vom Ortsverein Engen. „Bei unseren Kindern und Jugendlichen beeindruckt mich am meisten, dass sie nicht an sich selbst denken, sondern ihre Zeit Anderen widmen und sich sozial engagieren“, ergänzt Domka, die sich selbst bereits in jungen Jahren zunächst im JRK engagierte. Mittlerweile ist sie seit 29 Jahren beim DRK aktiv und ist Kreisjugendleiterin. Das Amt teilt sie sich mit Manuel Berger, der seit sieben Jahren beim Jugendrotkreuz aktiv ist. Als Kreisjugendleiter repräsentieren sie nicht nur den Kreisverband im Landesverband, sondern beraten auch die Ortsvereine, organisieren Veranstaltungen und sind zudem als Instruktoren für Juniorhelfer tätig.

739 Pakete wurden von Mitgliedern des Jugendrotkreuzes verladen. Unterstützt wurden sie von der Leiterin der Servicestelle Ehrenamt des DRK Kreisverbands, Christina Winkler (vorne links), sowie Tobias Kremm (hinten rechts) und Martin Schoch (hinten Mitte), die den Lastwagen nach Ungarn fahren. Kreisjugendleiterin Carmen Domka (vorne rechts) unterstützt die Aktion seit der ersten Fahrt im Jahre 2002. | Bild: Petra Reichle

Die Hilfsaktion findet in Partnerschaft mit dem ungarischen Roten Kreuz in Budapest statt. Die Pakete sind für von Armut betroffene Kinder und Jugendliche in Ungarn bestimmt und werden von einer Abordnung des DRK-Kreisverbands persönlich überbracht. Ansprechpartner für die Hilfsaktion ist Tobias Kremm, der auch seit Beginn der Aktion im Jahre 2002 den Lastwagen steuert. Er ist seit 32 Jahren im Ortsverein Singen aktiv und bezeichnet sich als „Allzweckwaffe des DRK„ – zu Recht, denn er ist im Rettungsdienst, der Bereitschaft, im Katastrophenschutz und als Ausbilder aktiv.

Erfahrener Rotkreuzler fährt erstmals mit

Ebenfalls als Fahrer ist in diesem Jahr erstmals Martin Schoch dabei. Auch wenn es seine erste Fahrt nach Ungarn ist, so ist er genauso wie Kremm ein „Rot-Kreuzler durch und durch“, und das seit 40 Jahren. Im Schnitt beträgt sein jährliches Engagement rund 400 Stunden. Begleitet werden die beiden Fahrer von einigen Mitgliedern des Jugendrotkreuz. David Graf vom Hilzinger Ortsverein ist in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei. Für die Fahrt nach Ungarn nimmt sich der 19-jährige Auszubildende gerne Urlaub, denn spätestens wenn er vor Ort in Kinderheimen, Schulen oder Behinderteneinrichtungen die ersten Pakete überreicht, weiß er, dass sein Engagement direkt bei den Bedürftigen ankommt.

739 Pakete sind ein neuer Rekord

Christina Winkler betreut beim Konstanzer Kreisverband die Servicestelle Ehrenamt und ist für alle Ehrenamtlichen im Landkreis unverzichtbar. Sie ist vom Erfolg der diesjährigen Weihnachtspaket-Aktion begeistert, schließlich wurde nach Angaben der Organisatoren mit 739 Paketen ein neuer Rekord aufgestellt. In diesem Jahr waren die Ortsvereine Bodman-Ludwigshafen, Engen, Hilzingen, Konstanz, Reichenau, Singen, Stahringen-Wahlwies, Steißlingen-Orsingen und Tengen beteiligt. Alice Kühn, Leiterin des Bewegungsprogramms aus Radolfzell, hat 22 Pakete gespendet sowie das Kreisauskunftsbüro vier Pakete. 13 Bürgerinnen und Bürger Radolfzells haben 13 Pakete direkt zu der Leitstelle gebracht. Die Gemeinschaftsschule Peter-Thumb in Hilzingen hat über den Schulsanitätsdienst 139 Pakete gespendet.