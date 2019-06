Ekkehard Greis, der sich in Konstanz vielfältig ehrenamtlich engagiert, ist glücklich. In seiner Funktion als Vorsitzender des Bezirks Donau-Bodensee-Hegau des Schwarzwaldvereins ist es ihm gelungen, die 150. Hauptversammlung des Traditionsvereins nach Konstanz zu holen. Es handele sich dabei um einen von langer Hand geschickt eingefädelten Geniestreich, wie er augenzwinkernd anmerkt. Warum ihm die Ausrichtung gerade dieser Veranstaltung, die am Wochenende des 29./30. Juni stattfindet, so wichtig war? „Um den Gästen aus dem Rest von Baden-Württemberg zu zeigen, wie schön meine Heimatstadt ist. Das ist mein Ziel“, sagt Ekkehard Greis. Schließlich kommen nicht nur die Delegierten, sondern aufgrund des Jubiläums auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und damit auch weitere Politik-Prominenz in die Konzilstadt.

Sensibilisieren für Natur- und Umweltschutz

„Gegründet wurde der Schwarzwaldverein 1864 als erster Wanderverein Deutschlands von Gastwirten und Touristikern in Freiburg“, berichtet Greis. „Sie haben ein Wanderwegenetz ausgebaut, um die Touristen zu den Gasthöfen zu bringen, die nicht direkt an der Straße lagen.“ 24 000 Kilometer Wanderwege würden mittlerweile vom Schwarzwaldverein unterhalten. „Mein Bezirk, der sich grob von Tuttlingen, Immendingen, über Konstanz und Tengen bis Überlingen erstreckt – das Sahnestückchen – umfasst etwa 13 000 Kilometer Wanderwege.“ Wandern, das Bewegen in der Natur und das Sensibilisieren für den Natur- und Umweltschutz seien Hauptziele des Schwarzwaldvereins, der „vor 25 Jahren als Naturschutzverband anerkannt wurde und bei diversen Projekten und Themenstellungen gehört werden muss“, erläutert Greis.

400 geladene Gäste im Konzil erwartet

Der Schwarzwaldverein ist zwar schon 155 Jahre alt, aber es wird jetzt erst die 150. Hauptversammlung abgehalten. Der Grund: „Während des Zweiten Weltkriegs fanden keine Versammlungen statt“, berichtet Greis. Etwa 400 geladene Gäste erwartet er zu dem Arbeits- und Festwochenende in Konstanz. „Die meisten Delegierten kommen mit dem ÖPNV“, weiß Ekkehard Greis aus Erfahrung. „Für sie fährt auch der Wasserbus schon eine Stunde früher“, berichtet er, wobei er zudem auf eine charmante Tradition des Vereins zu sprechen kommt. „Der Schwarzwaldverein hat einen Wimpel, der von der Wimpelgruppe von Hauptversammlung zu Hauptversammlung getragen wird“, erzählt Ekkehard Greis. Die Wimpelgruppe wandert also zum jeweiligen Veranstaltungsort; dieses Mal vom Schluchsee nach Konstanz, um das Signet zu Beginn der Versammlung im Konzilgebäude Oberbürgermeister Uli Burchardt zu treuen Händen zu geben.J

„Dort, wo vor mehr als 600 Jahren der Papst gewählt wurde, findet die 150. Hauptversammlung statt“, so Greis. Zukunftweisend würden die Beschlüsse sein, die das Gremium fassen werde. „Der Verband gibt sich ein neues Leitbild. Auch die Satzungsänderung steht an, denn wir wollen schlankere Strukturen, um künftig pragmatischer und handlungsfähiger sein zu können“, so Greis. Den Delegierten steht also hinter verschlossenen Türen ein arbeitsreicher Tag bevor. Gleichwohl bietet der ausrichtende Bezirk mit dessen Vorsitzendem Ekkehard Greis ein ansprechendes Rahmenprogramm. Die Delegierten und ihre Begleitung können im Rahmen unterschiedlicher Stadtführungen Konstanz erwandern.

So klingt es am Bodensee

Eine Herzenssache ist Ekkehard Greis das Konzert „So singt‘s und klingt‘s am Bodensee“ am Samstag, 29. Juni, 19.30 Uhr im Konzil, denn es richtet sich an Einheimische und Gäste gleichermaßen. „Es wird sehr kontrastreich und legt den Fokus auf all jenes, was Konstanz kulturell bereichert“, formuliert Greis. Da ist zum einen die Südwestdeutsche Philharmonie. „Welche Stadt in der Größenordnung von Konstanz hat schon ein eigenes Orchester?“, fragt Greis. Das Circolo-Quartett, das aus Mitgliedern eben jenes Orchesters besteht, werde leichte Klassik von Mozart, Dvorak, Vivaldi und Piazzolla erklingen lassen. Die historischen, engen Verbindung zur Schweiz und besonders in den Thurgau will Greis ebenfalls deutlich machen, weshalb auch die Thurgauer Ländler-Formation „Junge Manserbuebe“ mit von der Partie ist. Dixieland und Jazz, auch dieses musikalische Genre will Ekkehard Greis präsentieren. Natürlich gibt es mit „Jakobine hot 7“ eine Konstanzer Band, die ebendiese Stilrichtung zelebriert.

Mit der Eingeborenenmusik

Nicht fehlen darf in diesem Konstanzer Kontrastprogramm natürlich die „Eingeborenenmusik“. Die musikalische Kunstfertigkeit der ausgezeichneten Jazzer, die auch mit ausgefallenen Instrumentierungen aufwarten, ist weit über Konstanz hinaus bekannt. Das eigentliche Markenzeichen sind die Mundart-Texte, die sich durch besondere Sprachpoesie auszeichneten, wie beispielsweise „Hot kon kon Kamm“ oder „I it“. Was die „Junge Manserbuebe“ und die „Eingeborenenmusik“ gemeinsam haben, darauf hat Ekkehard Greis natürlich sofort eine Antwort parat: „Urtümlich und selbstgemacht, das zeichnet beide Gruppen aus.“