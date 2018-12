Wie geht es weiter mit dem Ausbau erneuerbarer Energien im Allgemeinen und am westlichen Bodensee im Besonderen? Im Natur- und Landschaftsraum Hegau und Bodensee kommt der Ausbau der Windkraft nicht weiter voran. Und das Potenzial der Verstromung von Biomasse gelte als weitgehend ausgeschöpft, wie Gerd Burkert analysiert. Aus Sicht des Geschäftsführers der Konstanzer Kreisenergieagentur bleibt nur eine erfolgversprechende Entwicklungschance: Es müssen mehr Photovoltaikanlagen aufs Dach: Strom aus Sonnenenergie. Gemeinsam mit der Energieagentur des Landkreises Lörrach und der Bodenseestiftung haben die Konstanzer eine Netzwerk­initiative zum Ausbau der Photovoltaik (PV) an Hochrhein und Bodensee gestartet. Das baden-württembergische Umweltministerium hat zugesagt, entsprechende Aktivitäten für einen Zeitraum von drei Jahren zu fördern.

Zielgruppe Unternehmen und Wohneigentümer-Gemeinschaften

"Wir brauchen viel mehr Flächen für Photovoltaikanlagen auf Dächern und an Gebäudefassaden. Und wir brauchen große Freiflächen", appelliert Gerd Burkert. Er verweist auf Berechnungen des Fraunhofer-Instituts. Demnach sind in Baden-Württemberg zusätzlich zum Bestand etwa eine Milliarde Quadratmeter Photovoltaik-Fläche nötig, um bis zum Jahr 2050 ein Drittel der Endenergie aus Sonnenstrom zu erzeugen. Zielgruppe der Initiative sind für den Geschäftsführer der Kreisenergieagentur Unternehmen und Wohneigentümergemeinschaften. Wenn große Dächer auf Firmenarealen und auch Gebäudefassaden mit dem PV-Mosaik gefüllt würden, profitiere von der Ökostrom-Produktion zugleich die Elektromobilität. Auch bei großen Wohngebäuden sei der Einsatz lohnend.

Positive Effekte des Umstiegs auf Ökostrom

Als beispielhaft gilt aus Sicht der Energieagentur das Großhandelsunternehmen Okle in Singen, das bereits seit 2014 eine große Solarstromanlage nutzt. Heute stellt sich Geschäftsführer Hans-Philipp Okle als Botschafter für das PV-Netzwerk-Hochrhein-Bodensee zur Verfügung. In einem Beitrag für die Kreisenergieagentur sagt er: "Mit unserer Mitarbeiterin Frau Sonne und der installierten Photovoltaik-Anlage sind wir höchst zufrieden. Wir erzielen die bestmögliche Verbrauchsquote von benötigter und erzielbarer Strommenge, denn Eigenverbrauch macht Rendite." Okle ist natürlich auch der positive Umwelteffekt des Umstiegs auf Ökostrom wichtig. Die Kreisenergieagentur will im Rahmen ihrer Kampagne informieren und zu Investitionen in den Sonnenstrom motivieren.