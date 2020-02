Laut einer Mitteilung der kantonalen Staatskanzlei wurde der kranke Wolf in der Nacht zum Dienstag durch die Jagd- und Fischereiverwaltung in Zusammenarbeit mit der St. Galler Wildhut geschossen. Er habe verschiedene Krankheitsbilder gezeigt, auf Bilder von Fotofallen seien fehlende Haare in der hinteren Körperhälfte bemerkt worden. Gabor von Bethenfalvy vom World Wide Fund for Nature (WWF) vermutete wenige Tage vor dem Abschuss des Wolfes gegenüber der Thurgauer Zeitung, das Tier könnte an Räude leiden.

Der letzte von mehreren tödlichen Angriffen des Wolfes auf Schafe habe sich am 17. Februar bei Bischofszell in einem offenen Laufstall ereignet. Fotos und Direktbeobachtungen bei einem Hof im Kanton St. Gallen haben laut Staatskanzlei einen massiv verschlechterten Gesundheitszustand dokumentiert. Darauf habe auch ein immer kleinerer Aktionsradius des Tieres hingewiesen. Nach dem Abschuss im Raum Bischofszell wird der Wolf veterinärmedizinisch untersucht und genetisch identifiziert.