Das Grab hat Schlagseite. Sichtbar senkt sich die Sandsteinplatte hangwärts ab, was seinen Grund in der postmortalen Einsamkeit von Otto Dix hat. Als man den Maler 1969 im Gaienhofener Ortsteil Hemmenhofen beisetzte, wurde vorausschauend ein Doppelgrab angelegt – auch seine Ehefrau sollte hier beerdigt werden. Doch es kam anders. Martha Dix lebte bis 1985 und fand ihre letzte Ruhestätte in Südfrankreich. Das ihr vorbestimmte Grab in Hemmenhofen blieb leer und also sackte die Platte im Laufe der Jahre zur Seite.

Friedhöfe erzählen – Andrea Dix ist davon überzeugt. Die Schwiegertochter und Ehefrau von Jan Dix, des jüngsten und einzig noch lebenden Sohnes des weltberühmten Künstlers, schmunzelt bei der Sache mit der Schlagseite, denn es passt ihrer Meinung nach zum Leben des Künstlers und seinen Beziehungen. Die symbolhaltige Geschichte von der schrägen Grabplatte schreibt sich somit in der gemächlichen Schrift natürlicher Verrottung in die Erde, doch für das in Öhningen lebende Ehepaar haben Friedhöfe auch im übertragenen Sinn etwas zu erzählen. Dafür spricht das Interesse auswärtiger Besucher des nur wenige hundert Meter entfernt gelegenen Otto-Dix-Museums. Regelmäßig fragen sie nach der Grabstätte des Künstlers, bei Bedarf wird die Museumsführung dann mit einer Visite auf dem Friedhof ergänzt.

Das Marketing hat dies bislang dennoch nicht voll erkannt, ein Hinweis auf das Grab sucht man beispielsweise auf der Homepage des Otto-Dix-Museums vergebens. Und doch ist die Nachfrage ein Beleg für den kulturtouristischen Mehrwert des Künstlergrabs. In keinem Museum der Welt kommt man dem Maler so nahe wie an diesem Ort, und der Reiz der schauderhaften Atmosphäre eines jeden Friedhofs mag das Bedürfnis noch verstärken. Andernorts ist man in Sachen Marketing offensichtlich weiter. Laut Andrea und Jan Dix hätte man in Gera nichts dagegen, wenn das Grab komplett in die Geburtsstadt des Malers überführt würde.

Immerhin scheint das öffentliche Interesse Schutz vor dem gängigen Schicksal von Gräbern zu bieten. In aller Regel werden sie im Landkreis Konstanz nach 20 bis 30 Jahren abgeräumt – es sei denn die Erben oder Angehörigen bezahlen für die Verlängerung der Ruhezeit. Doch der Schein trügt. Erich Heckel, Mitbegründer der Künstlergruppe Brücke und einer der ganz großen Vertreter des Expressionismus, wurde 1970 ebenfalls in Hemmenhofen begraben, ungeachtet der Bedeutung des Künstlers wurde das Grab aber beseitigt. Immerhin wurde an der Friedhofsmauer eine Gedenktafel für den Maler angebracht.

Wolfgang Kramer hält es gleichwohl für undenkbar, dass das Grab von Otto Dix wie im Fall von Erich Heckel abgeräumt werden könnte. Dessen ungeachtet plädiert der Kreisarchivar und Vorsitzende des Geschichtsvereins Hegau für eine Reform des „Regimes der reinen Ökonomie“ bei der Bewirtschaftung von Friedhöfen. „Sie sind Teil unserer Kultur und Spiegelbilder unserer Gesellschaft“, sagt er, weshalb die Gräber oder zumindest die Grabsteine bedeutender Persönlichkeiten auf Friedhöfen erhalten werden sollten. Was in Sonderheit die Künstlergräber auf der Höri anbelangt, wurde für den Kreistag eine Initiative zu ihrem Erhalt gestartet. Allerdings kann der Kreistag nur Empfehlungen aussprechen, zuständig für das Friedhofswesen sind die Gemeinden.

Die Forderung des Erhalts von Künstlergräbern auf der Höri bleibt dennoch nur ein Vehikel für eine generelle Besinnung auf die Wertigkeit von Gräbern und Grabmalen in ihrer soziologischen und kulturellen Bedeutung. Für erhaltenswert stuft Wolfgang Kramer deshalb nicht nur die Gräber ortsgeschichtlich bedeutsamer Persönlichkeiten wie Unternehmer ein, dem Vergessen entreißen kann man seiner Meinung nach auch Verstorbene mit fragwürdiger Biografie. In Engen beispielsweise bleibt das Grab des Zweiten-Weltkrieg-Jagdfliegers Hermann Graf (1912 bis 1988) erhalten, der weltweit mit 212 bestätigten Abschüssen einen zweifelhaften Rekord hält.

Vom Wandel der Friedhofskultur zeugt übrigens auch ein Grabmal in Wangen auf der Höri: Hier wurde der 1941 bei einem Kriegseinsatz abgeschossene Feldwebel Josef Singener beigesetzt, der restaurierte Grabstein ist mit Hakenkreuz und der altdeutschen Inschrift „Er ließ sein junges Leben für Führer, Volk und Vaterland!“ versehen. Der Impuls zu Distanz und kritischer Erinnerung kommt durch ein schlichtes Zusatzschild zum Ausdruck. Darauf heiß es: „Zur Erinnerung an die damalige Zeit.“

Bisher am umfassendsten aufgearbeitet wurde die neue kulturhistorische Wendung im Umgang mit Gräbern und Grabmalen am Beispiel des 1969 gestorbenen und in Konstanz beigesetzten Schriftstellers Wilhelm von Scholz. In einer von Manfred Bosch und Siegmund Kopitzi in der UVK Verlagsgesellschaft Konstanz/München herausgegebenen Aufsatzsammlung geht beispielsweise Aleida Assmann auf die Schwierigkeit eines moralisierenden Blicks auf die Geschichte ein, der zwanghaft in einer Entrümpelung der Vergangenheit mündet. „Das Bewahren von Spuren der Geschichte muss nicht bedeuten“, so schreibt die Kulturwissenschaftlerin, „dass diese Spuren automatisch positiv bewertet werden.“

Bei Otto Dix stellt sich die moralisierende Frage nach dem Erinnerungswert nicht – er selbst allerdings war laut Andrea und Jan Dix in solchen Dingen nicht sehr gesprächig. „Persönlich wollte er vom Tod nichts wissen“, erinnert sich Jan Dix. Zumal nach den Erlebnissen im Ersten Weltkrieg, so vermutet der Sohn, wollte der Vater nur noch seine Ruhe. Aber das ist etwas ganz anderes als abgeräumt zu werden. Es wäre das Letzte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein