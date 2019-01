Es ist wie ein Spiel. Seit 2014 rechnet Gerd Burkert hoch, wie viele Elektroautos jedes Jahr im Landkreis Konstanz zugelassen werden müssten, damit am westlichen Bodensee die umweltpolitischen Ziele der Bundesregierung erreicht werden könnten. Dabei orientiert sich der Geschäftsführer der Energieagentur an der alten Selbstverpflichtung der Regierung, wonach 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein sollten. Entsprechend dieser Maßgabe entfallen 3316 E-Mobile auf den Landkreis Konstanz.

Ziel noch in weiter Ferne

Heute zeigen Burkerts Zahlenspiele, dass es relativ durchaus vorangegangen ist mit der E-Mobilität. Die Zahl der im Landkreis Konstanz zugelassenen reinen vollelektrischen Batteriefahrzeuge stieg von 35 im Jahr 2014 auf 226 im Jahr 2017. Und wie die hochaktuelle Statistik des Straßenverkehrsamts zeigt, waren zum Jahresende 2018 immerhin 357 reinrassige Stromer angemeldet. Absolut betrachtet, ist mit diesen Zahlen aber kein Staat zu machen. Gerade mal 0,16 Prozent aller im Kreis zugelassen Kraftfahrzeuge (2018: 221 179) werden allein von einem Elektromotor angetrieben. Und auch wenn sich die Zulassungszahlen jedes Jahr verdoppeln ließen: Die umgerechnete Vorgabe von 3316 E-Mobilen bis 2020 scheint weit entfernt. Selbst dann, wenn man die extern aufladbaren Hybridfahrzeuge (die den Verbrennungs- mit Stromantrieb kombinieren) einrechnet. In diesem Bereich meldet das Straßenverkehrsamt zum Jahresende einen Bestand von 242 Fahrzeugen kreisweit (2017: 170).

Befürworter der Elektromobilität: Gerd Burkert lädt auf. | Bild: Franz Domgörgen

"Es dürfte schon ein bisschen mehr sein", stellt Gerd Burkert fest. Die Energieagentur hat in den vergangenen Jahren das Feld der E-Mobilität intensiv beworben. Heute rechnet Burkert vor: "Bei rund 14 500 Zweitwagenbesitzern in Landkreis müsste nur jeder Vierte ein Elektromobil zu seinem Zweitwagen machen, um das Ziel zu erreichen."

Kfz-Gewerbe ist zuversichtlich

Uneingeschränkt guten Mutes ist derweil Hansjörg Blender, Sprecher der Kraftfahrzeuginnung Bodensee-Hochrhein-Schwarzwald. Er ist davon überzeugt, dass es 2019 aufwärts geht mit dem Verkauf der Stromer. "Das Thema kommt in Schwung", sagt Blender. Er verweist auf seine Erfahrungen. Im eigenen Geschäft sei der Anteil der Elektroauto-Verkäufe 2018 auf 17 Prozent gestiegen, rechnet der Renault-Vertragshändler vor: "Der Markt ist da und funktioniert." Bis 2021 peile die Branche 15 bis 20 Prozent E-Mobil-Verkäufe an. Blender appelliert aber auch an den Handel: "Wir müssen uns auf eine neue Mobilität einstellen."

Einstweilen bleibt aber auch die Attraktivität der großen, höher gelegten Fahrzeuge beim Kunden nicht zu unterschätzen. So entfielen 2017 beispielsweise in Köln allein 18 Prozent der Neuzulassungen auf das SUV-Segment (Sport Utility Vehicle). In Dresden waren es 17 Prozent, in Berlin 16,8 Prozent, wie eine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung ergab. SUV-Zulassungszahlen für den Landkreis Konstanz sind nach Angaben des Landratsamts nicht verfügbar.