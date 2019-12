Ein Küken watschelt mitten durch die Innenstadt von Engen. Die Mutter der kleinen Ente ist nirgends zu sehen. Es ist bereits Ende Oktober. Ohne Mutter wird der Jungvogel sterben. Doch dieses Schicksal bleibt dem Küken erspart. Die Wildtierstation Bio-Top e.V. in Volkertshausen nimmt das Tier auf. Das rettet dem Küken das Leben. 80 Prozent der eingelieferten Tiere überleben.

Auch eher scheue Tiere, wie der Dachs, brauchen ab und zu mal menschliche Hilfe. | Bild: Bio-Top Volkertshausen

Heute ist aus dem Küken ein große Ente geworden. Genüsslich schnappt der Vogel nach den Mehlwürmern, die ihr Ines Wickhüller anbietet. Sie ist eine der ehrenamtlichen Helferinnen in der Wildtierstation. „Zu welcher Rasse die Ente gehört, wissen wir aber nicht genau“, sagt sie und streichelt der Ente über den Kopf. Das Tier ist sehr auf seine Pflegerin geprägt. „Wahrscheinlich ist das eine Zuchtente und hätte an Weihnachten als Braten auf irgendeinem Teller landen sollen“, sagt Wickhüller. Also Ente gut, alles gut?

1200 Tiere werden jährlich aufgepeppelt und versorgt

Nicht ganz. Jährlich werden von Polizei, Tierrettung, Forstbehörden und Privatpersonen bis zu 1200 Tiere in die Wildtier- und Vogelpflegestation gebracht. Dabei ist die Tierhilfe nur für knapp 300 Tiere in Not ausgelegt. „Diese Anzahl lässt sich ohne finanzielle Unterstützung, zusätzliches fachlich qualifiziertes Personal sowie räumlicher Erweiterung und Ausbau der Station nicht mehr tragen“, sagt Yvonne Bütehorn von Eschstruth. Sie ist Vorsitzende des ehrenamtlichen Vereins. Die Tierschützerin bangt um den Erhalt der Wildtierstation.

Nicht schnell genug: Eichhörnchen sind oft das Opfer von Katzenangriffen. | Bild: Bio-Top Volkertshausen

„Wir müssen unser Hauptgebäude erweitern, damit wir mehr Greifvögel aufnehmen können. Auch unsere Igelstation muss vergrößert werden“, sagt Bütehorn von Eschstruth. Im Garten sollen weitere Volieren für Kleinvögel aufgestellt, der Dachboden zum Überwintern von Säugetieren ausgestattet werden. Auf der Riedwiese bei der Auffangstation ist geplant das Fuchsgehege auszubauen. Aber all diese Bauvorhaben kosten viel Geld. „Wir brauchen etwa 200 000 Euro“, sagt Bütehorn von Eschstruth.

Auf Spendengelder angewiesen

Doch dieses Geld fehlt der Einrichtung. Damit die Station in Volkertshausen weiterhin Tieren helfen kann, ist die Einrichtung auf Spendengelder angewiesen. „Damit halten wir uns über Wasser“, sagt Bütehorn von Eschstruth, die sich schon seit 50 Jahren ehrenamtlich um Tiere kümmert.

Auf dem Gelände des Vereins gibt es auch ein Fuchsgehege. | Bild: Bio-Top Volkertshausen

Die Tierschützerin möchte aber nicht nur bauen. Sie will auch das Bewusstsein der Bevölkerung für das Wohl der Tiere schärfen. „Momentan erleben wir einen großen Artenrückgang. Viele Singvögel und Insektenfresser verschwinden nach und nach“, sagt sie. Schuld daran seien unter anderem die instensiv betriebene Landwirtschaft und Siedlungsverdichtung. „Mauersegler finden zum Beispiel keine sicheren Nistplätze in Gebäuden mehr“, beklagt sie. Deshalb möchte Eschstruth auch eine Naturschule errichten. Dort wolle sie Kinder und Jugendliche „sozial-ökologisch“ bilden.

Der Verein Bio-Top betreibt die Wildtierhilfe und Wildvogelstation in Volkertshausen. Er ist ein in seiner Art einzigartiges Projekt am westlichen Bodensee. Der Verein pflegt Wildtiere, die unter anderem im Straßenverkehr verletzt wurden, gesund und wildert sie wieder aus. Der Verein wird von ehrenamtlichen Helfern betrieben. Überweisung Wer mithelfen möchte, kann gerne spenden. Der Verein hat ein Bankkonto mit der Iban: DE08 6905 0 001 0024 7101 54 bei der Sparkasse Bodensee. Infos Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 77 74) 9 39 07 23, unter E-Mail info@wildtierhilfe.org oder im Internet unter http://www.wildtierhilfe.org

Vögel sind oft Opfer von Katzenangriffen

Problematisch seien auch Hauskatzen, die Freigang haben. „40 Prozent der bei uns eingelieferten Vögel sind Opfer von Katzenangriffen“, schätzt sie. Den Katzen das Jagen verbieten, könne man aber nicht. „Aber man kann den neuen Katzengenerationen antrainieren, dass sie nachts oder im Frühjahr nicht raus dürfen“, schlägt Bütehorn von Eschstruth vor. Damit würde man Jungvögeln und Nesthockern eine größere Überlebenschance bieten.