Im heutigen Syrien, das 1946 unabhängig geworden war, war die Minderheit zunächst marginalisiert. Erst 1963 änderte sich das, als die Baath-Partei die Macht übernahm, in der diese Gruppe eine größere Rolle spielte. 1971 wurde der Alawit Hafiz al-Assad Staatspräsident. Im seit 2011 andauernden Bürgerkrieg in Syrien werden Alawiten immer wieder zum Ziel von Angriffen islamistischer Aufständischer.

Nach aktuellen Zahlen des Landratsamtes lebten am Stichtag Freitag, 4. März, 3125 Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises. Syrer stellten mit 1295 Personen die größte Nationalität. Bei etwa der Hälfte der Menschen ist der Statistik zufolge die Religionszugehörigkeit ungeklärt (1533 Personen). Die größte Gruppe mit klarer Zugehörigkeit sind demnach Muslime (825 Personen).

Welche Hilfe für Flüchtlinge ist im Moment gerade nötig? Und an wen kann ich mich wenden, wenn ich helfen möchte? Um diese Fragen zu beantworten, hat der SÜDKURIER eine Online-Datenbank für die Flüchtlingshilfe eingerichtet. Wo Sie helfen können und womit, finden Sie in unseren stets aktualisierten Tabellen für die Regionen Bodensee, Schwarzwald, Kreis Sigmaringen und Hochrhein.Sie finden die Dinge, die benötigt werden, geordnet nach Regionen, unter: www.suedkurier.de/skhilftOrganisationen, die in die Datenbank aufgenommen werden möchten, können sich per E-Mail melden: skhilft@suedkurier.de (eph/mol)

