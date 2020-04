Konstanz vor 2 Stunden

Heimat – A-Z – Heute Q wie Quagga-Muschel: Warum das Weichtier den Naturschützern große Sorgen bereitet

Die eingewanderte Arten und Pflanzen halten die Region in Atem und gefährden die Fauna und Flora in und am Bodensee. Fachleute rufen Bürger zu vorsichtigem Umgang mit ihren Ausrüstungen am Wasser auf