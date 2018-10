Die Verunsicherung in vielen Firmen wegen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist auch gut vier Monate nach offiziellem Inkrafttreten groß. Dies scheint sich eine sogenannte Datenschutzauskunft-Zentrale (DAZ) zunutze machen zu wollen, vor der die Handwerkskammer Konstanz warnt. Laut einer Mitteilung der Kammer treffen bei Betrieben seit 1. Oktober Faxe ein mit der Überschrift „Eilige FAX-Mitteilung – Erfassung Gewerbebetriebe zum Basisdatenschutz nach EU-DSGVO“. Damit werde beim Empfänger der Eindruck erweckt, er habe eine rechtliche Pflicht, das Formular umgehend mit Daten zu seiner Firma ausgefüllt und unterschrieben zurückzusenden. Bloß nicht machen, mahnt die Handwerkskammer und verweist auf das kostenlose „Leistungspaket Datenschutz“, das Mitgliedsbetriebe bei der Handwerkskammer oder der Landesdatenschutzbehörde erhalten.

Leistungspaket soll fast 500 Euro pro Jahr kosten

Gewissermaßen im Kleingedruckten findet sich auf besagtem Fax die Information, dass der Rücksender ein "Leistungspaket Basisdatenschutz" zu einem Jahres-Beitrag von 498 Euro zuzüglich Umsatzsteuer erwirbt. Etwas weiter unten wird eine verbindliche Bestellung der Leistungen für drei Jahre erwähnt. Immerhin könnte man die Rückantwort gebührenfrei zurückfaxen.

Firma ist in der direkten Nachbarschaft unbekannt

Als Postanschrift gibt die DAZ eine zentrale Postverteilstelle in Oranienburg an. Wenige Meter von der Lehnitzstraße 11 hat eine Redaktion des Oranienburger Generalanzeigers ihren Sitz. Dort war von der Existenz der DAZ bislang nichts bekannt, Mitarbeiterin Mandy Oys konnte weder bei den Firmen- noch Klingelschildern einen Hinweis auf die DAZ finden.

Firmenschilder in der Lehnitzstraße 11 in Oranienburg. Von einer Firma namens Datenschutzauskunft-Zentrale mit Sitz an dieser Adresse ist nichts bekannt. Die Firma richtet als unseriös eingestufte Fax-Werbung an Firmen. | Bild: Mandy Oys

Etwas konkreter wird der Standort der DAZ, wenn man auf dem Fax-Formular die mühsam korrekt zu entziffernde Internetadresse der allgemeinen Geschäftsbedingungen nutzt. Siehe da, der Firmensitz ist auf Malta in einem Gebäude mit Blick auf eine schmucklose Sportanlage. Ein Schreibwarengeschäft und eine Sprachschule sollen sich in dem Gebäude befinden, über die besagte Firma ist nichts zu erfahren.

Erinnerungen an die „Gewerbeauskunft-Zentrale“

Die Handwerkskammer Konstanz fühlt sich an die Vorgänge um die „Gewerbeauskunft-Zentrale“ ab dem Jahr 2010 erinnert. Damals wurden unzählige Unternehmen aufgefordert, sich in ein nutzloses Verzeichnis eintragen zu lassen. Jahrelang hätten der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität und andere Organisationen gekämpft, das unlautere Geschäftsmodell vom Markt zu bringen, schreibt die Kammer in ihrer Mitteilung. Die Betreiber hätten mit dem Geschäftsmodell und mit Hilfe von neun Anwaltskanzleien und Inkassobüros nach Auskunft gut informierter Kreise millionenschwere Umsätze gemacht.

Handwerkskammer bietet Betroffenen Unterstützung an

Sollte versehentlich das Fax schon beantwortet und zurückgesandt worden sein, kann der angeblich zustande gekommene Vertrag laut Handwerkskammer wegen arglistiger Täuschung angefochten werden. Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Konstanz erhalten auf Anfrage eine Musteranfechtungserklärung. Auf weiteren Schriftverkehr braucht sich der betroffene Betrieb dann nicht mehr einzulassen.

Abgesehen davon verstoße die an sich schon unerlaubte, da belästigende Faxwerbung der DAZ gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb.

