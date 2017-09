Kreis Konstanz Grüne, FDP, AfD: Wie die Parteien zu ihren Hochburgen kommen

Die Grünen erweisen sich bei der Bundestagswahl stark im Raum Konstanz bis Radolfzell. Die FDP kommt auf der Höri gut an. Die AfD hat ihre besten Ergebnisse in Singen und Rielasingen-Worblingen. Wir spüren den Gründen nach.

Parteien entfernen sich von ihren früher angestammten Milieus, sagen Politologen. Im Wahlkreis Konstanz aber gab es bei der Bundestagswahl drei Phänomene, die zeigen, dass hier schon noch Hochburgen entstehen können. Und zwar ziemlich große. Im Stadtgebiet Konstanz kommen die Grünen auf 21,8 Prozent der Zweitstimmen. Und hätte die FDP bundesweit so viele Stimmen wie auf der Höri, Parteichef Christian Lindner würde auf Wahlplakaten nur noch immens breit grinsen.

Im Hegau wachsen derweil AfD-Hochburgen in die Höhe. "In Singen einen Info-Stand zu machen, ist etwas völlig anderes als in Konstanz", erzählt Grünen-Kandidat Martin Schmeding von seinem Bundestagswahlkampf. "In Konstanz kommen die Leute zu Ihnen, um zu diskutieren, in Singen müssen Sie zu den Leuten gehen. Und die sprechen dann oft kein Deutsch."



Oft habe er von Bürgern Sätze gehört wie: "In der der Singener Innenstadt sieht man nur noch Ausländer." Oder: "Lasst uns alle rausschmeißen, dann kriege ich mehr Geld vom Staat." Für viele Menschen in Singen fühlten sich die Themen Migration und Flüchtlinge besonders greifbar an – und bedrohlicher. Und hier gebe es mehr Arbeitermilieu, das einfachen Politik-Rezepten wie denen der Rechtspopulisten "leichter verfällt".



Die SPD komme hier "nicht mehr als glaubwürdige linke Partei rüber", sagt Marius Busemeyer, Politologe an der Uni Konstanz. Und weil Die Linke-Kandidat Simon Pschorr spürbar aus dem akademischen Milieu komme, wendeten sich viele Wähler mit niedrigerem Bildungsstand dann der AfD zu. "Bei Veranstaltungen in den letzten zwei bis drei Jahren hatten wir bereits festgestellt, dass vor allem in Singen und Rielasingen-Worblingen höhere Resonanz zu verzeichnen ist", erklärt AfD-Kreisverbandschef Steffen Jahnke.

Das Konstanzer Milieu mit Bildungsbürgertum und Studenten ist hingegen wie geschaffen für die Grünen. "Hier hat man ein bürgerlich-schwarzgrünes Milieu mit relativ gesicherter Einkommenssituation und tendenziell überdurchschnittlichem Bildungsstand", sagt Busemeyer. In Allensbach und Radolfzell sei das ähnlich. In diesem Milieu gebe es viele Menschen mit Berufen im Bildungssektor oder im öffentlichen Dienst – und von denen wählten viele Grün.



Und die Höri? Ein FDP-Milieu mit vielen gut betuchten Ruheständlern? Nein, meint FDP-Kreischefin Elke Bass: "Unser Wahlkampf war ja auf Digitalisierung und Jüngere ausgelegt." Die Liberalen seien in ländlicheren Regionen eben stärker als in Städten.



Wo man AfD wählt: Der Hegau und seine Alternative Ein Deutungsmuster rechtspopulistischer Wahlerfolge lautet: Fremdenfeindlichkeit sei besonders groß in Regionen, in denen wenig Fremde leben. Für den Hegau gilt das anscheinend nicht. In Singen hat das Zusammenleben mit Menschen aus aller Welt Tradition und das internationale Flair prägt die Stadt. Rund um den Singener Bahnhof trifft sich die Welt Tag für Tag. Spätabends wird es oft konfliktreich. Laut ihren Anhängern feiert die Alternative für Deutschland (AfD) genau deshalb kreisweit ihren größten Erfolg in Singen. Früher sei es die ein oder andere dubiose Gestalt gewesen, heute ziehen dubiose Gruppen durch die Gegend. Das Sicherheitsgefühl wankt und die AfD profitiert. Mit 17,3 Prozent holte die Partei in Singen.



Auch in Rielasingen-Worblingen (15,2 Prozent) und dem kleinen Städtchen Aach (14 Prozent) punkteten die Populisten bei den Protestwählern. Dabei spielt sicherlich nicht nur die Sicherheit am Singener Bahnhof eine Rolle. Denn zwei Klischees bedienen die Wähler in Singen beim Blick auf die Wahlbezirke durchaus: Eine Hochburg der AfD liegt im Norden der Stadt. Zwischen Bruderhof und Remishof haben nach dem Mauerfall Spätaussiedler und Vertriebene eine neue Heimat gefunden und die deutschstämmigen Auswanderer der ehemaligen Sowjetunion unterstützen den Putin-freundlichen Kurs der AfD. Die zweite Hochburg liegt im Süden, dem sozialen Sanierungsgebiet. Hier war die Wahlbeteiligung unerwartet hoch und die AfD profitierte überdurchschnittlich.

Wo man Grün wählt: Wenn die Grünen Volkspartei werden Eingekauft wird gern im Bio-Supermarkt, transportiert mit dem Lastenrad und gewählt vorzugsweise grün. Ihr gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl hat die Öko-Partei weitgehend den Wählern in der Universitätsstadt zu verdanken. Während die Grünen anderswo nicht viel über zehn Prozent hinauskommen, erreichen sie in Konstanz 21,8 – gefolgt von Allensbach mit 18,5 Prozent. Von den 85 000 Einwohnern sind rund 20 000 Angehörige von Universität oder Fachhochschule. Und viele weitere Konstanzer sind einst über die Hochschulen an den See gekommen und nicht nur in der Stadt, sondern auch einer Art nachstudentischem Lebensstil hängen geblieben. Soziologen würden sie als Lohas (Lifestyles of Health and Sustainability, Lebensweisen mit Fokus auf Gesundheit und Nachhaltigkeit) bezeichnen.



Das zeigt sich auch an der Verteilung der Grünen-Wähler, besonders konzentriert sind sie in der Innenstadt mit ihren Altbauwohnungen sowie in Familienwohnvierteln der oberen Preisklasse. In Konstanz sind die Grünen dann Volkspartei, wenn sie für Realpolitik stehen. Das Direktmandat für die Partei bei den Landtagswahlen 2011 und 2016 gründet auf dem hohen Stimmen-Übergang in Konstanz. Die Freie Grüne Liste ist größe Fraktion im Gemeinderat, und 1996 wählten die Bürger Horst Frank zu Deutschlands erstem grünen OB. Als die Grünen 2012 eine Kandidatin aufstellten, die eher dem Fundi-Lager zugerechnet wurde, verloren sie das Rathaus prompt an das CDU-Mitglied Uli Burchardt.

Wo man FDP wählt: Mittelstand mit liberalen Werten Schön ist es hier. Wer auf der Höri wohnt, kann weder über die Aussicht noch über fehlende Naturnähe klagen. Traumhaft ist der Blick von Gaienhofen auf die Insel Reichenau, ruhig die Lage der Dörfer. Die Lage hat eine Konsequenz: Nicht jeder kann es sich leisten, hier zu wohnen. Viele haben es zu Wohlstand gebracht. Karl Amann ist ein Alteingesessener und ein bekanntes Gesicht in Gaienhofen-Horn. Er ist FDP-Mitglied und steht für das "liberale Gesicht der Höri". Bei der Bundestagswahl haben 17,7 Prozent der Wähler in Gaienhofen den Liberalen ihre Stimme gegeben, in Moos waren es 15,1 Prozent, in Öhningen 16,1. Karl Amann ist ortsbekannter ehemaliger Narrenpräsident, Hotelier sowie Gemeinderat. Die FDP empfindet er als politische Heimat, auch wenn er sich gelegentlich gestattet, CDU zu wählen. "Die FDP spiegelt den Freigeist der Unternehmer und setzt sich für den Mittelstand ein", sagt der 61-Jährige. Vertreter des Mittelstands sind auf der Höri stark vertreten: Handwerker mit Betrieben, Ärzte, Hoteliers, Wirtsleute. Und Personen, die ein Grundstück geerbt haben. Liberale Positionen, die Haltung, Steuern zu senken, Erbschaften weniger zu belasten, kommen ihnen entgegen. Amann lobt bis heute, dass die FDP die Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen auf sieben Prozent senkte. In Öhningen kommt ein Faktor hinzu: die Schweiz grenzt direkt an. Niedrige Steuern und Liberalismus sind Kernwerte der Eidgenossen.



