Ein Ölunfall am Donnerstagmittag hat zu einem Großeinsatz mehrerer Feuerwehren geführt. Beim Betanken eines Passagierschiffs am Wallhauser Hafen liefen rund hundert Liter Diesel in den See. Die Schiffsverbindung nach Überlingen musste eingestellt werden. Der Hafen wurde gesperrt.

Die Trinkwasserentnahme in Sipplingen für die Bodenseewasserversorgung sei „in keiner Weise betroffen oder gefährdet“, ließ Kreisbrandmeister Carsten Sorg an den Bodenseekreis übermitteln.

Auch Michael Losert von der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt sieht keine Umweltgefahren. „Das Öl schwimmt oberflächlich“, erklärte er. Dass die ausgebrachten Ölsperren den Ölteppich gut umschlossen, stellte Einsatzleiter Klaus-Peter Wehner bei einem Flug im Polizeihubschrauber fest.

Als wahrscheinliche Ursache benannte Stephan Bacher von der Wasserschutzpolizei einen technischen Defekt beim Tanken. „Die Staatsanwältin hat das Tankfahrzeug beschlagnahmen lassen“, berichtete er.

Feuerwehrpressesprecher Klaus Menge steht auf dem Steg zum Motorschiff Seegold, bei dessen Betanken Diesel auslief. Um das Schiff herum ist bereits eine Ölsperre gelegt. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Die Kosten für den Einsatz könnten sich durchaus auf einen sechsstelligen Betrag belaufen, erklärte Carsten Sorg. „Vor allem dann, wenn alle Boote gereinigt werden müssten.“ Diese Sorge trieb auch Chris Burkart um, der für vier Boote aus dem Familien- und Freundeskreis verantwortlich ist. Michael Losert konnte ihn da beruhigen. Das sei seiner Erfahrung nach noch nie nötig gewesen. Soweit er das bisher abschätzen könne, werde dies hier nicht anders sein.

Am Hafen Wallhausen verlegen Feuerwehrleute mit Booten die orangefarbene Ölsperre, die verhindern soll, dass sich der Dieselkraftstoff ausbreitet. Oben rechts das Motorschiff Seegold, bei dessen Betanken der Kraftstoff auslief. Bild: Andreas Rautter/AR-Luftaufnahmen

Gegen 12.30 Uhr war die Feuerwehr Konstanz vom Betankungsunfall benachrichtigt worden. Das Öl im Hafen und davor auf dem See breitete sich auf einer Fläche von etwa einhundert mal vierhundert Metern aus. Die Feuerwehren aus Überlingen und Radolfzell überstützten mit weiteren Sperren.

Die Feuerwehr Kreuzlingen und die Seepolizei Thurgau brachten ihre Vorräte an Ölbindevlies. Mit diesem wurde der Diesel zwischen den im Hafen liegenden Booten aufgenommen. „Wir haben damit bei Einsätzen gute Erfahrungen gemacht“, berichtete Marcel Kuhn von der Seepolizei.

Auf den beiden Trommeln befinden sich je einhundert Meter Ölsperren. Hier werden sie von Feuerwehrleuten vorbereitet, um sie auf den See ziehen zu können. Bilder (3): Nikolaj Schutzbach | Bild: Nikolaj Schutzbach

Am frühen Abend konnte dann die äußere Sperre abgebaut werden. Ein selbstfahrendes Ölaufnahmegerät hatte den auf der Freifläche schwimmenden Dieselkraftstoff mittlerweile aufnehmen können. Wie lange der Hafen gesperrt bleibt, konnte Klaus-Peter Wehner noch nicht sagen. Am Freitagmorgen werde darüber beraten.

Das Konstanzer Feuerwehr-Arbeitsboot übernimmt das Ende einer Ölsperre und zieht sie auf den See, um ein weiteres Austreiben des Ölteppichs zu verhindern. Bild: Nikolaj Schutzbach | Bild: Nikolaj Schutzbach

Mit Drohnenflug Neben einem Polizeihubschrauber nutzten die Einsatzkräfte auch zwei Drohnen zur Lufterkundung. Jan Beuttler, Feuerwehrmann aus Dingelsdorf, brachte seine Drohne an den Wallhauser Hafen. "Sie überträgt Filme und Bilder an mein Handy. In 4K, wie im Kino", erläuterte er. Auch Clemens Menge, Vorsitzender der DLRG Konstanz, brachte seine Drohne mit. "Bei Übungen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Bei klarer Sicht sehen wir damit Menschen unter Wasser", berichtete er. Der Drohnenflug erwies sich schließlich als brauchbares Mittel zur Lagebeurteilung.

