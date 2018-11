Es ist ein diesiger Herbstnachmittag am Bodensee. Die Dienst-Wollmütze wärmt den Kopf besser als die Dienstkappe. Der deutsche Polizeihauptkommissar Arnold Holzki (44) und Nino Zingg (35), Korporal des Schweizer Grenzwachtkorps, sitzen in einem Streifenwagen der deutschen Bundespolizei. Das Auto parkt an einer Feldwegzufahrt im Tägermoos vor den Toren von Konstanz. Die Fahrzeuginsassen beobachten den Verkehr, der vom Gottlieber Zoll an den Schweizer Untersee rollt. Am Gottlieber Zoll gibt es längst keine dauerhaften Grenzkontrollen mehr. Wer Überprüfungen vermeiden will, wählt eher diese Ausweichstrecke und nicht den benachbarten Autobahnzoll. Als der Pkw der gehoben Mittelklasse mit Schweizer Kennzeichen vorbeifährt, startet Holzki den Motor des Streifenwagens. Es geht los.

Büros und Arrestzellen

Holzki und Zingg gehören der Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe (GOD) Bodensee an, die die deutsche Bundespolizei und die Schweizer Grenzwache vor einigen Wochen fest eingerichtet haben. Gemeinsame Streifen der Grenzschützer gibt es bereits seit zwei Jahren. Doch nun arbeiten beide Seiten in der GOD 24 Stunden am Tag fest zusammen. Am Autobahnzoll Kreuzlingen/Konstanz haben sie gemeinsame Büros, Besprechungs- und Technikräume, ja sogar ein Zimmer für Vernehmungen sowie einige Zellen, in denen Verdächtige für kurze Zeit in Verwahrung genommen werden können.

Schnelle Abfrage: Wer ist der Halter des Pkw? Wird nach dem Fahrer gefahndet? Per App können Schweizer Grenzwächter Infos aus Datenbanken einholen.

Am Ortseingang von Triboltingen setzt das weiß-blaue Polizeiauto aus Deutschland ein Signal. Der vorausfahrende Schweizer Wagen aus dem Speckgürtel um Zürich folgt der Aufforderung anzuhalten. Die Papiere bitte. Nach wenigen Minuten wissen die Kontrolleure dank der Abfrage in den Fahndungsdatenbanken mehr. Der deutsche Fahrer des Pkw wird von deutschen Behörden gesucht. Es geht um eine Geldforderung von mehreren tausend Euro. Weil der Wohnort des Mannes wegen dessen Umzugs in die Schweiz unbekannt war, konnte die Behörde die Zahlungsaufforderung nicht zustellen. Dank des Einsatzes der deutsch-schweizerischen Grenzschutzstreife ist die Sache nun geklärt. Für das Duo Holzki/Zingg heißt das zugleich an dem Nachmittag: erste Kontrolle, erster Fahndungstreffer.

Handeln im 360 Grad-Modus

Was sich zehn Jahre nach Inkrafttreten des Schengen-Abkommens am Bodensee Deutsche und Schweizer von der Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe versprechen, machen Bundespolizei-Inspektionsleiter Tobias Lehmann und Grenzwachtkommandant Thomas Zehnder in einem Gespräch mit dieser Zeitung klar. Die gemeinsame grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung (zum Beispiel die Fahndung nach Schleppern, Drogendealern, Einbrechern) soll noch besser werden. Jede Seite kann das Wissen und die Ressourcen der anderen direkt nutzen. Die Fahndungsabfragen erfolgen zeitgleich und parallel. Dank App (Schweiz) oder Sprechfunkverbindung (Deutschland) wissen die Polizisten im Einsatz in kürzester Zeit, ob kontrollierte Personen gesucht werden, ob sie in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, ja sogar, auf wen das Auto zugelassen ist, das ein osteuropäisches Kennzeichen hat. Die Grenze werde nicht mehr als Linie betrachtet, sagt Zehnder. Das Fahndungsgebiet ist auch kein Halbkreis mehr, der auf beiden Seiten an die Grenze stößt. Bundespolizei und Eidgenössische Grenzwache handeln nun im 360 Grad-Modus. Da ist sich Zehnder mit dem Kollegen Lehmann einig.

Damit die Spuren im Fahrzeug nachher nicht die eigenen sind: Bundespolizist Arnold Holzki arbeitet hier mit Gummihandschuhen. Verdächtiges findet sich nicht. | Bild: Domgörgen, Franz

Arnold Holzki und Nino Zingg haben ihre Tour längst fortgesetzt. Zweite Station ist der Kreisverkehr nahe der A 7-Anschlussstelle Kreuzlingen Süd. Warum? Wer aus der Schweiz Richtung Deutschland fährt und etwas zu verbergen hat, der meidet eher den großen Autobahnzoll. Er verlässt die Schweizer A 7 früher und nutzt Nebenstrecken. In Richtung grüner Grenze. An diesem Nachmittag ergeben die Kontrollen des GOD-Teams hier allerdings keine weiteren Treffer. Auch ein junger Mann, der durch zügige Fahrweise und einen kaputten Außenspiegel aufgefallen ist, darf ohne Beanstandung weiterreisen.

Unterschiedliche Strukturen

Was Deutsche und Schweizer Grenzschützer trennt? Es gibt unterschiedliche Vorschriften, nicht nur zur Aufbewahrung von Waffen. Es gibt unterschiedliche technische Systeme, bei erkennungsdienstlichen Maßnahmen zum Beispiel. So komme es auch, dass Deutsche und Schweizer in der Dienststelle am Autobahnzoll jeweils eigene Technikräume nutzen. Und es gibt unterschiedliche Organisationsformen. Die Grenzwachtkorps gehören zur Eidgenössischen Zollverwaltung. Wogegen Bundespolizei und Zoll in Deutschland voneinander unabhängig sind.

Das GOD-Duo wirkt an diesem Nachmittag wie ein eingespieltes Team. „Dürfen wir Ihren Ausweis sehen“, fragt Holzki freundlich. Egal, auf welcher Seite der Grenze sie unterwegs sind: Einer der Beamten kennt sich immer aus. Und sie sorgen für Überraschungseffekte. „Die Schweizer werden etwas skeptisch, wenn sie von einem deutschen Blaulichtfahrzeug angehalten werden“, sagt Nino Zingg.