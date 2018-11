von Autorenzeile

Bereits seit 2016 gehen Schweizer Grenzwächter und deutsche Bundespolizisten im Bodenseeraum gemeinsam auf Streife. Doch wenn die Einsätze beendet waren, steuerten die Beamten beider Seiten bisher jeweils wieder ihre getrennten nationalen Dienststellen an. Das ist ab sofort anders. Die Eidgenössische Zollverwaltung und die deutsche Bundespolizei haben an zwei Grenzübergängen gemeinsame Dienstgruppen eingerichtet. Am Autobahnzoll Konstanz/Kreuzlingen und am Grenzübergang Bietingen/Thayngen arbeiten Grenzschützer beider Länder nun in gemeinsamen Büros zusammen und gehen ihrer Arbeit nach. Mit der Bildung der sogenannten Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe Bodensee (GOD) werde die deutsch-schweizerische Zusammenarbeit im Grenzraum weiter vertieft, wie Eidgenössische Zollverwaltung und deutsche Bundespolizei am Mittwoch in einer gemeinsamem Erklärung informierten.

Fahndung soll verbessert werden

In der Mitteilung führen der Leiter der Bundespolizeiinspektion Konstanz, Tobias Lehmann, und der Schweizer Grenzwachtkommandant Thomas Zehnder aus, beide Länder wollten mit der gemeinsamen Dienstgruppe die Gefahrenabwehr und die Fahndung mit Blick auf die Kriminalitätsbekämpfung im grenzüberschreitenden Raum verbessern. Bundespolizeisprecher Christian Werle umschrieb im Gespräch mit dieser Zeitung die organisatorischen Veränderungen so: "Jetzt sind deutsche und Schweizer Grenzschützer ein richtiges Team."

Die zwei neuen Dienststellen sind rund um die Uhr besetzt, das Personal stets einsatzbereit. Wie viele Beamte in der GOD zusammengezogen werden, wollte Werle "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht sagen.

Schleuser, Drogen und Diebstahl

Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben gemeinsame Streifen im Bodenseeraum in der Zeit von November 2017 bis Oktober 2018 insgesamt 169 Straftaten aufgedeckt und 137 Fahndungstreffer gelandet. Bei den Straftatbeständen geht es unter anderem um unerlaubte Einreise, Schleusungsdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz, Urkundenfälschung und Diebstahl.

