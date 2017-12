Kreis Konstanz Grenzgänger in der Bodenseeregion: Spur des Geldes führt ins Nachbarland Schweiz

Seit fünf Jahren steigt die Zahl der Grenzgänger in der Bodenseeregon stetig an. Meist spielt Geld die wichtigste Rolle: So verdient eine Krankenschwester in der Schweiz schon mal das Doppelte als in Deutschland.

Früher Vormittag zwischen der Konstanzer Europabrücke und Grenzübergang: Lastwagen reihen sich in einer langen Schlange auf der rechten Spur. Auf der linken Spur geht es etwas schneller: Autos fahren bis an den Autobahnzoll vor. Ein Schweizer Grenzbeamter hält vereinzelt Autos an, fragt die Fahrer nach dem Grund ihres Besuchs und lässt sie dann weiterfahren. Danach geht es für die Fahrer entweder nach Kreuzlingen oder auf die Autobahn Richtung Zürich. Nicht wenige von ihnen sind Pendler, sogenannte Grenzgänger.

Aus der gesamten deutschen Bodenseeregion fahren täglich rund 24 000 Menschen in die anderen drei Staaten der Vierländerregion zum Arbeiten. Im Vergleich von 2015 zu 2016 ist das ein Plus von fast fünf Prozent. Damit setzt sich ein Trend der vergangenen fünf Jahre fort. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Schweiz: Fast 20 000 Grenzgänger zieht es zum Arbeiten in das Alpenland. Die restlichen Grenzgänger verteilen sich auf Vorarlberg und Liechtenstein. Die Daten hat die Statistikplattform Bodensee erhoben, eine Arbeitsgruppe der Internationalen Bodensee-Konferenz. Demnach pendeln allein aus dem Landkreis Konstanz fast 10 000 Menschen in die Schweiz. Besonders die Kantone Thurgau, Zürich, Schaffhausen und St. Gallen sind beliebte Arbeitsorte.

Alexander Graf ist Geschäftsführer Standortpolitik bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. Angesprochen auf die Branche mit dem höchsten Grenzgängeranteil, antwortet er: "Rund 57 Prozent arbeiten im Dienstleistungssektor", sagt er. Nach Berufsgruppen geordnet zeige sich, dass sich ein starker Anstieg in der Gruppe der Führungskräfte, der Akademiker, aber auch der Bürokräfte und der Verkäufer vollzieht.

Die Gründe für den täglichen Gang über die Grenze? Der Kanton Thurgau sei mit dem Auto eben schnell erreichbar, sagt der Direktor der IHK Thurgau, Peter Maag. Außerdem herrsche in der Schweiz ein etwas weniger formelles Arbeitsklima. Walter Nägele, Pressesprecher der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg, hat viele Klienten von flachen Hierarchien in der Gesundheitsbranche schwärmen hören. Aber hauptsächlich liege es an der Lohndifferenz, so Maag. Zum Beispiel bei den Lehrern: In Baden-Württemberg reicht die Gehaltsspanne von 2500 bis fast 7000 Euro brutto monatlich; in Zürich sind für einen Gymnasiallehrer schon mal bis zu umgerechnet fast 12 200 Euro drin. Auch Krankenschwestern können in der Schweiz bei einem möglichen Einstiegsgehalt von 5000 Franken (etwa 4300 Euro) im Monat doppelt so viel verdienen wie in Deutschland.

Die Betriebe in der deutschen Seeregion steuern dagegen. "Unsere Unternehmen bilden intensiv Nachwuchs aus", sagt Sonja Zeiger-Heizmann, Wirtschaftsförderungsexpertin bei der Handwerkskammer Konstanz. In einer aktuellen Umfrage der IHK Hochrhein-Bodensee nannten die Unternehmen als häufigste Maßnahmen zudem mehr Weiterbildungsangebote und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

4000 Konstanzer fahren in die Schweiz